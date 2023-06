Diego Giuliano: "Nación colabora pero no puede hacerse cargo del transporte de cada ciudad"

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, dialogó extensamente sobre la situación del transporte en Rosario y las responsabilidades de la cartera que representa sobre diversos problemas que atañen a la vida cotidiana y al uso de las distintas formas de traslado.

"Hay cosas que son competencia directa del ministerio de Transporte de Nación, y otras del municipio. Uno de esos temas es el de la tarjeta Sube en Rosario, hoy podemos decir que está, y no es sólo por tener una tarjeta universal, sino porque viene con un aporte nacional de 55 por ciento de descuento a grupos vulnerables y beneficiarios", comentó en un primer punto.

"Esa competencia municipal nunca fue delegada a Nación, pero tenemos que acompañarla. Hay diferencias profundas que no cambiarán en seis meses, pero tenemos que empezar".

"Todo eso son aportes nacionales en cooperación con la ciudad, que es la que diseña el transporte, las paradas, las tarifas. No niego los problemas del trasporte en cada lugar, en cada ciudad es distinto. Me toca atender los transporte de todas las ciudades. Lo que hacemos es subsidiar, tenemos que analizar qué significa esto, sobre todo que debe mejorar del transporte de cada lugar", apuntó en diálogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena OH!

Responsabilidades nacionales

"Tenemos responsabilidad sobre los trenes, aviones, pero sobre el urbano tiene un protagonismo el municipio. Me parece muy bien que así sea, hay un gran esfuerzo. Pero es insuficiente, es un sector que sufrió mucho en pandemia, resistió el sistema, por eso el auxilio de aumentar el Fondo Compensador 1296 por ciento en tres años. Lo hicimos porque era necesario, por la situación de crisis", detalló.

Respecto a las diferencias entre los subsidios del Amba y el interior, el entrevistado admitió que hay una gran disparidad pero contextualizó e historizó el hecho.

"Soy el primero que lo puse en el Congreso de la Nación, lo expliqué. Esto viene de un pacto fiscal que se promovió desde Nación donde se eliminó el Fondo Compensador del interior, y esto lo firmaron los gobernadores en el 2018, bajo otra gestión. Yo no miro mucho para atras salvo para explicar las cosas de donde vienen", replicó.

Así, a la cartera "le tocó" aumentar el fondo, ir al Congreso que "nos dio una cifra para distribuir al interior de 85 mil millones, que lo votaron todos los legisladores del interior, y que es lo que estamos repartiendo. Incluso aumentamos un 30 por ciento más ese monto".

Responsabilidades municipales y provinciales

En este sentido, Giuliano remarcó que "las tarifas las pone cada ciudad, de acuerdo a su ecuación económica y financiera. Ayudamos a Rosario aumentando el Fondo Compensador y pidiéndole a provincia y el municipio que aporten lo mismo que nosotros, por lo menos. Es una materia que nunca delegó al Estado nacional, pero me parece bien que así sea. Hay una responsabilidad de las provincias y ciudades".

Respecto, por ejemplo, a las dificultades para cargar la Sube o acreditar los montos en Rosario, el ministro afirmó que esas decisiones "se transfiere con convenio a cada municipio. Hay una mesa de trabajo entre ciudad y Nación, pero el sistema lo tiene que administrar cada ciudad. Lo que falta en cada barrio no puede ser tomado por Nación, se tiene que descentralizar porque es imposible. Tampoco es posible que nosotros fijemos las paradas en cada localidad".

"Vamos a acompañar, pero no podemos hacernos cargo del transporte de cada ciudad. Sí está nuestro auxilio, nuestro aporte y colaboración permanente".

Paradas Seguras

La ciudad de Rosario es la primera del interior en recibir estas herramientas, dado el alto nivel de inseguridad que se registra. Se trata de un aporte del ministerio que si bien no es la solución, contribuirá a reducir el delito.

Se instalarán 50 paradas. Permite que la persona que está esperando un colectivo tenga acceso a una interconexión con el 911, la posibilidad de que te atienda alguien del otro lado, una sirena, una luz que se enciende ante una amergencia, una conexión a Wifi y lugares para la carga del celular. Si el delito igual se produce, hay una video cámara que registrará lo que pasa.

Aeropuerto de Rosario

La pérdida de conexiones aéreas y el sistema de administración del Aeropuerto de Rosario genera diversas preocupaciones. Según Giuliano, "es algo que está muy en la agenda de las autoridades del aeropuerto. Aumentaron y mejoraron mucho la inversión".

"Lo que siempre hicimos es facilitar más vuelos de Aerolíneas Argentinas, se inauguró un nuevo vínculo con Buenos Aires y con Reconquista, donde hicimos nueva conexión aeroportuaria. El objetivo mayor es lograr una conectividad plena, con actividad del turismo, empresaria. Las compañías aéreas también tuvieron dificultades en pandemia, lo que implica una recuperación progresiva", dijo por último.

