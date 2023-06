Heinze sobre el arbitraje de Lobo Medina: "El que no está capacitado que no dirija"

Este viernes, Newell's empató 1 a 1 frente a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó por la 21ra fecha de la Liga Argentina. Jorge Recalde puso en ventaja a la Lepra a los 22'PT y luego empató Walter Mazzantti a los 45'PT.

Luego del partido, Gabriel Heinze brindó la conferencia habitual y se mostró enfurecido con el arbitraje de Luis Lobo Medina. "El que no está capacitado que no dirija más porque así condiciona completamente el partido" apuntó y luego agregó que "el árbitro quiso ser protagonista de algo que no es, porque, en realidad, es un invitado a la fiesta y no un participante directo".

Teniendo en cuenta la reacción de los jugadores Rojinegros tras finalizar el partido, el Gringo confesó que "los chicos no pueden hacer lo que hicieron" y añadió que "las injusticias se combaten con juego y no con más violencia".

En referencia al juego, Heinze manifestó que "en el primer estuvimos bien hasta el empate, pero en la segunda etapa con la expulsión de Martino se nos hizo difícil".

Por último, respecto a la situación de Walter Ditta, quien no participó del encuentro, el técnico reveló que "Ditta decidió no jugar. La decisión es totalmente suya". Esto indica de manera flagrante que el colombiano dejará la institución