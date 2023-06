Tensión en macrocentro por un incendio en una concesionaria

Momentos de tensión se vivieron este domingo por la noche en Echesortu Oeste cuando un incendio afectó a una concesionaria del macrocentro rosarino.

El siniestro ocurrió cerca de las 20 en las instalaciones de Pesado Cuatro Chevrolet, ubicadas en Eva Perón al 2400.

Según las primeras informaciones, el fuego surgió en un primer piso y causó daños materiales tanto en las oficinas y su respectivo mobiliario como en el frente del lugar. No obstante, no hubo heridos ya que no había personas en el edificio.

Bomberos Zapadores acudieron para controlar el foco y evitaron que las llamas alcancen a los vehículos que se encontraban exhibidos en la planta baja. Las causa detrás del incendio se encuentra bajo investigación.