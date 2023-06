Losada y Bullrich presentaron un plan de seguridad para Santa Fe

La precandidata a gobernadora por la lista "Es con vos" (Unidos para Cambiar Santa Fe), Carolina Losada, junto a la precandidata a presidenta de la Nación, Patria Bullrich, se reunieron este lunes, en Rosario, con empresarios de la región y presentaron el plan y equipos en materia de seguridad para la provincia de Santa Fe.

"Les aseguro que vamos a hacer algo totalmente distinto. Yo lo vengo diciendo, aquel que ya estuvo, no quiso, no pudo, no supo, que se vaya a su casa. Realmente vamos a ir a fondo, aquellos que tenemos las manos limpias y sin muertos en el placar para ir al hueso respecto de lo que tenemos que hacer con la seguridad", garantizó Losada durante el encuentro, del que también participó su compañero de fórmula, Federico Angelini.

"No podemos acostumbrarnos a la desidia constante del Estado, a que nos abandonaran, porque yo coincido y lo vengo diciendo, a la provincia de Santa Fe la tienen totalmente abandonada el gobierno nacional y el gobierno provincial, respecto a la seguridad principalmente", sumó la precandidata a gobernadora.

"Que se queden tranquilos que estamos trabajando muy duro desde hace mucho tiempo en todos los temas", explicó Losada, y enumeró entre sus prioridades además de la seguridad, las obras de infraestructura, y asistencia a pymes y emprendedores.

"Por primera vez, vamos a estar contentos de decir «qué bueno que les dimos la oportunidad, esta vez no nos defraudaron, esta vez no hubo un gobierno que diga una cosa cuando está en campaña y después a otra cosa diferente»", anticipó la senadora por Santa Fe.

En diálogo con los empresarios, Losada anticipó que trabajará por "un gobierno provincial totalmente transparente, donde cualquiera, no solamente los periodistas, puedan tener acceso a la información pública, y saber a dónde va la plata de los impuestos".

"Además, vamos a hacer un Estado eficiente, donde un estudio de impacto ambiental no puede tardar más de 6 meses", aseguró.

Retomar el control territorial



Por su parte, Bullrich señaló que "Carolina Losada y Federico Angelini saben perfectamente qué hacer, estamos armando un equipo para liberar a Rosario de esta locura", expresó.

La dirigente nacional contó que los equipos están "trabajando en un programa especial para que las fuerzas federales desembarquen el mismo 10 de diciembre en la ciudad, para poder retomar el control territorial, y que la ley que rija sea la constitución y no la narco".

"Hoy las fuerzas federales no se ven en Rosario, están solamente en Empalme, pero muy pocos y con bajo nivel de instrucción, por lo que no hacen prácticamente nada. Para liberar a Rosario de la locura que está viviendo es necesario que el gobierno nacional se haga cargo. El delito se combate con la ética de la fuerza policial", señaló la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

En tanto, Angelini contó que junto a Losada elevaron una serie de pedidos al gobernador Omar Perotti para "acelerar los plazos", y no tener que esperar el fin de su gestión. "Venimos trabajando desde hace tiempo, porque el 10 de diciembre no hay tiempo para diagnóstico, sino que hay tomar el territorio y devolverle la paz a los rosarinos y santafesinos", indicó.