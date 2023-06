Las obras en barrio Los Hornos registran un 70% de avance

Próximas etapas

La directora de Santa Fe Hábitat, Paola Pallero, recordó que la inversión para el plan integral de barrio Los Hornos alcanza los 730 millones de pesos y está cambiando la vida de más de 2.300 vecinos y vecinas. Según expresó “es un barrio ubicado en el centro geográfico de la ciudad y abandonado por más de 40 años así que hoy para nosotros es un orgullo estar en un 67% de avance de obra en general”.

“Ya estamos caminando las calles principales sobre pavimento, también las cloacas y el agua están en 80% de avance de obra, ya conectadas y en funcionamiento la mayoría, y hoy avanzamos sobre el último rubro que es la iluminación led, así que realmente vemos cómo se transforma la vida de cada uno de los vecinos”, resumió, al tiempo que mencionó los ítems que aún restan abordar, entre ellos, la recuperación de espacios públicos para el disfrute de los habitantes: “el equipamiento de espacios públicos abiertos y cerrados, una plaza, una Estación Municipal, un polideportivo y algo histórico, como la eliminación del basural que está en Gorostiaga hace más de 40 años”.

Haciendo historia

Los vecinos coinciden en que nunca esperaban un cambio tan grande. Andrea Cuevas, residente en la zona y trabajadora del movimiento Los Sin Techo, asegura que “esto es una locura, estamos haciendo historia”. Según comenta, “las mejoras siempre llegaban muy de a poco, muy lentas: viene un cordón cuneta, a lo lejos un foco… pero esto es todo junto: es cloacas, es iluminación, es asfalto, es vereda, es un cambio de vida”.

“Se está haciendo historia en un barrio de hornos, de toda una vida de cavas”, cuenta, y recuerda con mucho pesar que “en los 30 años que vivo acá me cansé de sacar agua de adentro de mi casa, pero ahora no me voy a inundar más; todas las familias que vienen y los niños que vienen no se van a inundar más”.

A ello se suma otra solución al “eterno problema del agua. Estábamos todos conectados a una misma manguerita, gritándole al vecino que cierre para poder sacar agua para cocinar. Fue muy feo lo que vivimos, pero ya es pasado, ya estamos haciendo un cambio de vida para toda la sociedad de este barrio, que había quedado postergado tantos años”.

Andrea no se cansa de repetirlo: “Estamos haciendo historia”.

Por otra parte, afirma que las mejoras son parte “de un trabajo colectivo entre las organizaciones y una municipalidad dispuesta”. Y especifica que entre los pedidos hechos al intendente al comienzo de los estudios que permitieron avanzar en los trabajos “no hubo egoísmos. Yo no estoy esperando que me pongan el foco en la puerta de mi casa. Yo quiero que se ponga en el barrio para todos. Y si no se me pone a mí donde yo vivo, pero se pone en un lugar estratégico que nos sirva a todos, me parece perfecto, lo voy a aplaudir, lo voy a apoyar y lo voy a acompañar”.