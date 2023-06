Rodríguez Larreta: “Buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre”

El precandidato a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, realizó un fuerte discurso durante la presentación de sus propuestas de campaña. Acompañado de Gerardo Morales, su segundo en la lista que encabeza, el actual mandatario porteño aseguró “terminar con el kirchnerismo”.

"A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza en cada rincón de la Argentina. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre", afirmó el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, el socio fundador del PRO, junto a Mauricio Macri, relató: "Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo años de experiencia en el sector público. Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos".

Por último, agregó: "Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo".