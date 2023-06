Tolosa Paz criticó los dichos de Cristina Kirchner contra ella: “Fueron de muy mal gusto”

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, respondió a las críticas en su contra que realizó la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En primer lugar, planteó que no hace política por un cargo, tal y como dio a entender la exmandataria ayer. "Me pasé más de 20 años de mi vida política militando, entregué mi vida, entonces querer negar esas trayectorias y ponernos en el simple lugar de que la discusión de las PASO cerraba con dos carguitos es de muy mal gusto", enumeró Tolosa Paz.

En tanto, subrayó: "No es cierto que la posición de las PASO se decline por carguitos. No hago política por cargos. No especulo, me tiro arriba de la vocación de sumar y ganar y que es lo que me motivó para haber construido esta instancia de PASO con Daniel Scioli".

La ministra del entorno del presidente Alberto Fernández también expresó: "El destrato que tuvo ayer hacia mi ayer parte de un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos junto a Néstor Kirchner no me la borra nadie”

Por último, Tolosa Paz sostuvo que la titular del Senado "tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad", por lo que considera que "no se puede vivir de la nostalgia del pasado". "Tenemos que ser capaces de ir hacia adelante con la renovación de los cuadros políticos, de las caras de un proyecto que va a seguir y fundamentalmente de las ideas que debemos expresar en la etapa que viene", afirmó.