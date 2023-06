Carla Deiana: "El Frente de Izquierda puede demostrar una coherencia"

La precandidata a gobernadora por el Frente de Izquierda Unidad, Carla Deiana, dentro de la lista Unir la Izquierda, aseguró hoy que “esta elección es un gran desafío para los santafesinos y las santafesinas”.

“Porque de un lado tenemos candidatos que no se quieren hacer cargo de sus fracasos, y en la vereda de enfrente tenemos un conjunto opositor que es inviable, que se acusa entre sí; y en este punto el frente de izquierda puede mostrar una coherencia”, justificó la dirigente.

Asimismo, destacó que “nosotros siempre defendemos a los trabajadores, en sus salarios y jubilaciones en oposición a este ajuste terrible que estamos sufriendo, fundamentalmente por parte del Gobierno nacional”.

“Nos convertimos en la sangre, el sudor y lágrimas del pago al Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa se presenta como el presidente que puede resolver la economía que no pudo resolver como ministro”, añadió en diálogo con el periodista Marcelo Garrido, por Mañana OH!, en Radio Cadena OH!.

Finalmente, la precandidata a la gobernación manifestó que “estamos en los pisos salariales más bajos de la región, tenemos un problema grave, y quieren seguir avanzando con una reforma laboral. Recorrí la provincia y un mozo no decía que trabajaba de colectivero y dormía sólo 3 horitas”.

“El tema de la vivienda es fundamental. No hay posibilidades de tener casa propia y los alquileres están muy caros. Así, la gente vive hacinada o ocupa tierras. Planteamos ordenar eso con un banco de tierras para construir viviendas”, culminó.