Aldo Abram: "El kirchnerismo perdió poder frente al peronismo tradicional"

El economista Aldo Abram, Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, dialogó con Hugo Isaak sobre la candidatura de Sergio Massa, las reacciones y proyecciones del mercado. Al respecto afirmó que si bien otorga menor incertidumbre, no le alcanza para ganar las elecciones.

"No me sorprendió su candidatura, lo que me sorprendió en realidad fue cómo se produjo esa nominación, de descartarlo, plantear una interna con dos candidatos y volver a ponerlo de único candidato a él", comentó.

"Fue incluso algo bueno para los argentinos hacia adelante, porque trajo una disminución de la incertidumbre sobre el futuro de Argentina".

En el análisis político, el entrevistado interpretó por un lado la pérdida de poder del kirchnerismo, en particular de Cristina Fernández. "De golpe el peronismo tradicional, intendentes y gobernadores, volvieron a retomar esas decisiones. Son más pragmáticos y menos ideológicos, no tienen tendencia a un populismo de izquierda".

Por otro lado, Sergio Massa representa ideas que son más cercanas a lo que podría llamarse la libre empresa y la libertad de mercado, que el kirchnerismo.

"El peronismo se acerca a lo que más o menos habría que hacer en el futuro en Argentina, aunque hay diferentes diagnósticos. El de Sergio Massa y su equipo no es el correcto pero es más cercano a una gestión de la oposición. Eso facilitaría el diálogo entre las partes", señaló al aire en Cadena OH!

"Seguro que tiene mayor capacidad de arrastrar votos que otros candidatos. Pero todos van a necesitar que el país ande bien, todos van a tener que gobernar sus provincias y ciudades en este contexto. Los mercados reaccionaron bien".

Para Abram, lo concreto es que el Banco Central está absolutamente quebrado, no tiene dólares propios y usa dólares ajenos. "Luego de hacer el próximo pago va a quedar en peores condiciones. Por eso se está demorando la renegociación, que el FMI adelante fondos a un Gobierno y a un Banco Central al cual le dio más de 6 mil millones de dólares por arriba de los vencimientos, que se lo despilfarró y hoy está quebrado, debe generar dudas. Les debe temblar un poco el pulso y ver cómo establecer controles para que no vuelva a suceder".

Por último, remarcó que "la probabilidad de que Sergio Massa gane las elecciones es mínima, saca más votos que los otros candidatos del peronismo, pero no le alcanza. La oposición va a sacar más votos, es lo que creo".

Escuchar también audio completo: