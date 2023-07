Pipi Traferri: “El trabajo hecho en el departamento es mi campaña”

El senador sanlorencino, quien apunta a “renovar el compromiso con las instituciones”, enumeró algunos logros de sus gestiones y defendió la “descentralización de los recursos”, para evitar “que las decisiones no se tomen a 150 kilómetros sin tener en cuenta las realidades locales”. Adelantó que trabajará para que el departamento reciba más fondos para fortalecer la educación, la salud y el deporte.

El senador Armando Pipi Traferri buscará en los comicios de este año renovar su banca en el Senado provincial. El legislador, histórica figura provincial, exhibe como logros de sus gestiones desde la banca de la Cámara Alta importantes normas como la Ley de Obras Menores, que permite que lleguen periódicamente a municipios y comunas, y también la implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI), que genera aportes para las entidades intermedias del departamento. Es por esto que defiende a capa y espada la “descentralización de los recursos, para que las decisiones no se tomen a 150 km del lugar donde deben aplicarse”.

─ ¿Por qué decidió presentarse para renovar un nuevo mandato?

En realidad, fue determinante el empuje de intendentes y presidentes comunales de nuestro departamento. Sobre finales del año pasado, hicimos una reunión en la Casa del Senado para analizar lo que había sido el trabajo del año y proyectar este 2023 y, sin que esté planeado, Carlos De Grandis, el intendente de Puerto General San Martín, tomó la palabra y dijo a todos que él impulsaba mi candidatura para renovar la banca, para cuidar todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Y en ese instante se sumaron otros intendentes, como Mariano Cominelli de Fray Luis Beltrán, Daniel Cinalli de Capitán Bermúdez, Miguel Ángel Vázquez de Carcarañá, los presidentes comunales y los referentes de todas las localidades. Para mí fue muy grato y me terminó de convencer. Porque en estos años hemos logrado cosas importantes, la Ley de Obras Menores, el Programa de Fortalecimiento Institucional, se han construido accesos para todas las ciudades a la autopista Rosario-Santa Fe, faltando solo terminar el de Beltrán, escuelas, pero todavía falta hacer. Y quiero estar para impulsar eso que falta hacer.

─ ¿A qué se refiere con lo que falta hacer?

Mi gestión es en la que más escuelas se han construido en el departamento. Tuvimos que hacer leyes para que los gobernadores tomaran en cuenta la necesidad de construirlas. El gobernador de entonces llegó a vetar dos escuelas, en Timbúes y Ricardone. Pero logré algo que parecía muy difícil, que era reunir los dos tercios de cada una de las Cámaras para revertir ese veto. Pero ahora estamos trabajando para que se termine la Escuela de Roldán. Eso es algo que está pendiente. Y obviamente los recursos son limitados y las necesidades infinitas. Tenemos que seguir gestionando para alcanzar las refacciones y las ampliaciones que las escuelas necesitan para hacer frente al crecimiento poblacional. También estamos trabajando de manera muy fuerte para culminar la Avenida Interurbana, que en los tramos que están finalizados ha significado una mejora increíble en la conectividad de esas zonas, pero todavía falta culminarla y para eso hay que resolver la situación de familias que están sobre lo que debería ser la traza. En todo eso hay que trabajar mucho, lograr los consensos necesarios, porque el legislador no ejecuta, debe reunir voluntades para que el Ejecutivo lo haga. Este es nuestro trabajo.

─ ¿Y cómo se logra eso?

Yo tengo el orgullo de decir que nunca en una campaña prometí algo que sabía que no podía cumplir. Y en este caso es lo mismo. Mi campaña, si te fijás, es seguir trabajando como lo hice en los tres años y medio previos y en todos los años desde que estoy en la banca. El trabajo que he hecho en el departamento es mi mejor campaña. Y yo soy un convencido de que las cosas los legisladores las conseguimos desde el consenso. Y para eso, la dirigencia debe dejar de mirar al otro como un enemigo, y debe dejar de pensar que la única verdad es la que tiene él. Hay que empezar a escuchar al que piensa distinto e intentar ponerse de acuerdo, obviamente siempre pensando en el bien común. Porque las verdades son relativas. Si logramos dejar de pensar que tenemos toda la verdad y comenzamos a dialogar con el otro, seguramente encontremos una solución superadora. Y ése es el camino. Porque, de otra manera, puede pasar que se terminen tomando decisiones en un escritorio, a 150 kilómetros de distancia, que no resuelven los problemas.

─ Por eso usted defiende la descentralización de los recursos.

Justamente. Actualmente el Senado tiene el Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI), una iniciativa mía que tiene el objetivo de dotar a las entidades intermedias de los recursos que necesitan para funcionar, para crecer, para desarrollarse. Es un programa muy valioso, porque, por cada centavo invertido, las instituciones logran multiplicarlo. Porque conocen de primera mano las necesidades y optimizan los recursos de una manera sorprendente. Además, crean redes entre ellas y se fortalecen. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener y fortalecer este sistema, que es ágil y totalmente transparente, porque todos los fondos están auditados. ¿Qué mejor que dejar que las instituciones, que brindan servicios esenciales a las comunidades, sean las que definan dónde destinan los fondos de todos? Mi compromiso es seguir fortaleciendo este programa y así el crecimiento de las instituciones, a la par de las obras y de la tarea legislativa propiamente dicha, que están también ligadas entre sí.

─ Como en el caso de la Ley de Obras Menores

Sí. Ese fue el caso de una tarea legislativa que permitió que regularmente las comunas y municipios reciban fondos provinciales, a través de un mecanismo preestablecido y justo. Este año el presupuesto de esa ley para toda la provincia es de casi 7.000 millones de pesos que se reparten proporcional y equitativamente. También está el caso de que en los últimos años logramos que los fondos del Plan Incluir llegaran a todas las localidades y no sólo a 5, como era antes. Para 2023 el departamento San Lorenzo dentro del Plan Incluir tiene asignados casi 450 millones de pesos. La gestión de los fondos debe ser constante, no un eslogan de campaña, y yo he tenido fuertes cruces siempre para defender que los recursos lleguen a nuestro departamento. Y seguramente los voy a seguir teniendo, porque estoy convencido de que nuestro departamento debe recibir más fondos, por todo lo que produce para la provincia y el país. De hecho, la lista por la que me presento se llama Somos San Lorenzo, porque nuestro centro, nuestro foco de atención y de acción es el departamento San Lorenzo y creo que así debe ser.

─ Lo saco un poco de este tema para consultarle sobre el programa de prevención del bullying que están realizando en el departamento, una iniciativa muy interesante.

Bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre el tema del acoso escolar. Que durante años estuvo invisibilizado. Primero lo hicimos con un proyecto de ley para trabajar en la prevención. Pero luego nos dimos cuenta de que eso no alcanzaba y tomamos contacto con Ayrton Oviedo, el autor de la Obra Imparable que habla justamente de esta temática y encontramos una manera de llegarles a los chicos y chicas de una manera mucho más directa. Lo que logramos es increíble. Cuando comenzamos a ofrecerlas en las escuelas, hubo directivos que nos dijeron que en sus escuelas no había bullying. Hoy esos mismos nos llaman para preguntarnos cuándo podemos ir con la obra. Durante las funciones nos encontramos con chicos o chicas que se dan cuenta ahí de que están siendo víctimas de esta situación, o alumnos que toman conciencia de lo pueden hacer acosando a un compañero. Chicos y grandes que se quiebran y lloran. Es muy emotivo y esperamos que sirva para tomar conciencia, porque los números dicen que 7 de cada 10 chicos o chicas lo sufren. Y la intención para el próximo año es hacer algo similar con la prevención de adicciones, que es otro tema alarmante.

─ Por último, le pregunto sobre sus iniciativas legislativas, porque la promoción de derechos es algo muy presente en ellas.

Tenemos muchísimos proyectos. Algunos han logrado convertirse en ley, otros están con media sanción y otros todavía no. Pero yo soy de insistir mucho. Trabajamos muy fuerte para la inclusión, por ejemplo tenemos la ley de Defensoría Provincial de Personas con Discapacidad. También el tema de los adultos mayores, con programas de inclusión digital y capacitación. Una ley para garantizar los derechos de las personas diabéticas. Como le decía también el tema de adicciones y salud mental. El Banco Provincial de Pelucas Oncológicas. La verdad que son muchísimos para enumerar, pero los que quieran puedan verlos en la web www.armandotraferri.com

─ Algo que quiera decir al electorado.

Como le dije antes, mi campaña es mi trabajo. Yo creo que muchísima gente ya me conoce y sabe cómo trabajo, porque todos los días estoy recorriendo el departamento. La gente, creo, no la está pasando muy bien y ante eso tenemos que ser respetuosos, porque nuestra función es brindarles soluciones. Así que, más que decirles algo, lo que voy a seguir haciendo es trabajando para, desde mi lugar, intentar mejorar un poco cada día su vida.