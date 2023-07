Perotti participó en el 80° aniversario de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, participó este viernes de la cena por el 80° aniversario de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario. En la oportunidad, Perotti expresó que “como alguien que siente lo productivo de toda la vida, siempre he visto en esta asociación, no solamente a un núcleo de dirigentes que defendía a su sector, sino que hacía docencia en la provincia y en la Nación sobre el valor de la industria nacional”.

Luego, el gobernador mencionó que “en estos 80 años, las industrias pertenecientes a la Cámara vieron todos los procesos que a la Argentina le ha tocado vivir y muchos de ellos fueron reinventándose, sobreviviendo, sosteniendo, creciendo, y mostrando lo que hoy son los números y la contundencia del sector en Rosario y en el Gran Rosario, incorporando y generando empleo registrado”.

En ese sentido, Perotti valoró “la responsabilidad con la que cada uno de los sectores encararon el cuidado de los trabajadores durante la pandemia” y recordó que “allí pusimos la mayor línea de financiamiento en la historia de la provincia de Santa Fe, donde más del 80% fue para el sector industrial y para bienes de capital. Eso significaba, no solamente la creencia en lo que estaban haciendo sino en lo que veían a futuro, la incorporación de tecnología para ponerse a tono con lo que la pandemia iba mostrando, esa rápida irrupción de la tecnología, sin vuelta atrás”.

Ordenar el futuro

Seguidamente, el gobernador de la provincia expresó su optimismo sobre el futuro de la Argentina. “Creo que el camino del sector y el camino de la Argentina están directamente ligados. Por eso, que haya candidatos hoy presentes, es muy importante porque este sector marca una línea y requiere apoyo. No cualquier gobierno da lo mismo, no cualquier medida da lo mismo”, dijo Perotti.

“En ese futuro que uno ve bueno para la Argentina, hay otros sectores que van a aportar al sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario, que son los sectores del gas y del petróleo, del litio y los minerales, y de la economía del conocimiento. Como región, como provincia, tenemos la capacidad de la producción de alimentos, tenemos capacidad, conocimiento y desarrollo tecnológico, pero no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos litio y no tenemos minerales. Lo que tenemos son empresarios capaces de ser proveedores de todos estos sectores, capaces de haber leído hace años que por allí iba a pasar un desarrollo importante” añadió el mandatario provincial.

Luego resaltó Perotti resaltó que “éste es quizás es el mayor desafío que tenemos: el saber que el sector de la industria nacional y el sector metalúrgico tienen capacidad y condiciones de enfrentar y ser su mayor proveedor. Esto, en una coyuntura difícil, es lo que nos alienta por eso hay que ordenar ese futuro para que no sea otra de las tantas potencialidades de las que hablamos los argentinos, sino que tengamos la capacidad de no interrumpir esta recuperación que el sector ha tenido”, agregó el gobernador.

Finalmente, Perotti felicitó a la entidad por sus 80 años y “por esta conducta de defensa de la industria nacional, del trabajo y de la producción y de mantener el orgullo desde aquí, desde Rosario, desde estas empresas industriales metalúrgicas y desde el Gran Rosario hacia todo el país”.

Por su parte, el presidente de la AIM Rosario, Roberto Cristiá, expresó que “celebramos 80 años defendiendo la industria nacional, buscando el bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, haciendo un aporte incalculable al desarrollo sustentable de nuestra región”.

Luego, agradeció “la presencia del gobernador y su atención a la industria en nuestra provincia, con políticas y medidas concretas, el apoyo durante el difícil período de la pandemia, el programa “Santa Fe de Pie” y la nueva reglamentación del Régimen de Promoción Industrial”.

Presentes

De la actividad también participaron el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el secretario de Industria, Claudio Mossuz; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el senador nacional, Marcelo Lewandowski; el precandidato a intendente de Rosario, Roberto Sukerman; entre otras autoridades provinciales, locales y del sector.