Russo sobre la incidencia de Echenique en el resultado: "Buscar excusas no sirve"

Este sábado, Rosario Central perdió por 1 a 0 frente a San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro por la 22da fecha de la Liga Profesional. Malcom Braida a los 50'ST marcó el único gol del partido.

Luego del partido, Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa y no culpabilizó al árbitro por la derrota: "Si bien el lateral era para nosotros, debemos resolver ese tipo de situaciones y no enojarnos. Uno tiene que saber jugar a todo y no echarle la culpa a los demás. Los árbitros pueden tener una mala noche y nosotros debemos estar a la altura. Buscar las excusas no sirve" confesó el técnico.

Respecto a la postura del rival, el entrenador afirmó que "siempre termina defendiendo con 7 u 8 jugadores y le rinde porque la mayoría no logra generarle situaciones de gol e, incluso, no recibió ningún gol como local" y luego agregó que "supo aprovechar la circunstancia y la oportunidad que tuvo, fue muy efectivo".

"En esto siempre hay que mejorar, nos duele perder y no nos gusta. Hay que recuperarnos enseguida" continúo el técnico sobre el nivel del equipo y la necesidad de mejorar de cara al futuro inmediato.

Por último, en referencia a la salida de Lucas Martínez Dupuy al Juárez mexicano, Russo declaró que "hasta que no esté concretada no hay nada definitivo, así que esperaremos que se resuelva".