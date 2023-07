Boca venció a Sarmiento por 2 a 0 y se ilusiona con acercarse a los puestos de Copa

Este domingo, Boca Juniors venció a Sarmiento por 2 a 0 en el estadio Alberto J. Armando por la 22da fecha de la Liga Profesional. Miguel Merentiel a los 71'ST y Cristián Medina a los 84'ST convirtieron los goles del encuentro.

Con este resultado, el Xeneize llegó a 31 puntos en el torneo doméstico, quedando a una distancia sideral de River Plate cuando apenas restan seis fechas para el final. Su rival, Sarmiento, sigue con 28 unidades.

Más allá de haber logrado el objetivo de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores, el semestre de Boca se ve empañado por su discreta prestación en la Liga Profesional. Ya matemáticamente out de la pelea por el título, solamente le queda completar estos últimos cinco partidos para mejorar su campaña y desde luego, no complicarse con la clasificación a la Libertadores 2024, hoy lejos pero no imposible.

El equipo de Jorge Almirón suma 31 puntos en la Liga Profesional tras la victoria ante Sarmiento este domingo. Y hoy, con varios equipos en el medio, se encuentra a 10 puntos de San Lorenzo, el último que estaría ingresando a la Libertadores. Claro, si se sacara a River (posiblemente campeón del actual torneo), se liberaría un cupo, que pasaría a quedar en manos de Lanús (40 unidades). ¿Y de la Sudamericana? Siguiendo la línea de una consagración de River, el último lugar de este certamen lo estaría ocupando Argentinos, hoy con 32. Sin contar lo de River, hoy el que ocupa la última plaza es Godoy Cruz con 33.

¿Cuántos equipos lo separan a Boca de la Libertadores? Argentinos (32), Godoy Cruz (33), Belgrano (34), Central (35), Defensa (36), Estudiantes (37), Lanús (40). Newell's (29), que juega con Gimnasia (26) este lunes, se podría sumar a esta lista. Todavía queda mucho en juego (15 puntos de la Liga y 42 de la Copa de la Liga). En total, 57 puntos. Mucho por recorrer y con cuerda para remontar.

Los goles de Boca

Merentiel a los 71'ST

APARECIÓ LA BESTIA 🔵🟡 Miguel Merentiel capturó el centro y la empujó para el 1-0 de Boca ante Sarmiento#LPFxTNTSports pic.twitter.com/IeE2Nj4SQF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 3, 2023

Medina a los 84'ST

LLEGÓ EL SEGUNDO DE BOCA 🔵🟡 Luis Vázquez manejó la contra, habilitó a Medina, que definió con el arco solo y anotó el 2-0 del Xeneize ante Sarmiento.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FfxIbMSGzv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 3, 2023

Con información de Olé