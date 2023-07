Se prevé un invierno atípico con calor, lluvias y frentes polares

El calor y la humedad de los últimos días generan confusión y no parece que fuera julio y pleno invierno. Según el meteorólogo Mario Navarro, se espera un invierno atípico con momentos de altas temperaturas, lluvias y frentes polares, todo en una misma estación.

"En los años 1984, 2008, 2014 y 2018, fueron años de que en julio hubo más de 30 grados. No es algo habitual, hemos tenido temperaturas altas, pero no siempre", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Se viene un frente frío que entra esta tarde noche hasta viernes y sábado. Pero aun así, viernes y sábado habrá un veranito de San Juan falso de 20 o 21 grados, porque de domingo a jueves, ingresa el segundo frente polar imponente e importante que va a llegar al sur de Brasil con nevadas incluso. Tendremos mínimas entre 3, 4 y 5 grados abajo cero hasta 7 grados", explicó.

"En Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tendrán lluvias de entre 20 y 25 milímetros, con tormentas y granizos".

El especialista afirmó desde Córdoba, que el resto del invierno "será así, mezclado, tormentas, lluvias, lloviznas, bancos de nieblas, tres frentes polares más, y entre 10 y 17 días de heladas todavía. Será lluvioso todo el invierno, entre 60 y 80 milímetros acumulados. Habrá tres eventos más de altas temperaturas y habrá tormentas de verano en pleno invierno. Es decir, nevadas, calor, tormentas eléctricas, todo junto".

