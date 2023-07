La salud de Silvina Luna: "Intoxicaron todo su organismo", aseguró el médico que la operó tras la cirugía de Lotocki

La salud de Silvina Luna continúa en boca de todos, debido a la preocupación por estado de deterioro tras permanecer internada bajo un cuadro grave. A causa de las sustancias vertidas en su cuerpo mediantes cirugías plásticas realizadas por el polémico Aníbal Lotocki, su organismo fue afectado negativamente y actualmente lucha por su vida.

Al respecto, Cristian Pérez Latorre, cirujano que operó a la modelo tras la intervención de Lotocki, dialogó con el programa "Todo al mediodía", conducido por Hugo Isaak en Cadena OH!, sobre el caso que tiene como principal víctima a la ex Gran Hermano:"A Silvina la conocí en Buenos Aires antes de irme. Por el 2013, donde ya tenía varios problemas de hipercalcemia. Cuando me vine a Estados Unidos, en 2016, se contactaron conmigo para tratar de sacar el material y darle la mejor calidad de vida a ella, ya que su enfermedad avanzaba bastante".

A su vez, detalló que elementos encontraron en el sistema de Silvina Luna: "Tras la intervención en 2016, enviamos la pieza extraída a anatomía patológica. En el informe nos indicaba que era una sustancia con silicona líquida mezclado con cemento para prótesis. Esa combinación provoca una toxicidad en el organismo".

Y agregó: "A pesar de haber sacado alrededor de un 70% del material localizado, el resto de la sustancia había ingresado al sistema circulatorio y es lo que desencadena esta enfermedad autoinmune".

Por último, el especialista estético sostuvo: "Nos cuesta entender este tipo de prácticas. Si uno actúa con ética médica, esto no se les cruza en la cabeza. Pero estamos hablando de una persona que no tuvo un juicio ético para hacer esto".

Escuchar también la entrevista completa: