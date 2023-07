La lucha por justicia y contra la impunidad, un reclamo que recorre el país

La lucha por justicia y contra la impunidad recorre el país por muchos casos de asesinatos o desapariciones. El norte de la provincia de Santa Fe y Chaco se ven atravesados por dos muertes muy sentidas, como la de Cecilia Strzyzowski y la de Fernando Francovich.

El camionero de 31 años, oriundo de Villa Ocampo, fue asesinado en Concepción del Bermejo mientras trabajaba. Por otra parte, todavía se investiga el femicidio de la joven en Resistencia a manos de la familia de Emerenciano Sena y otros cómplices.

"Antes no miraba noticieros, tampoco ahora. Es una filosofía de vida de mis hijas y yo, no miramos noticieros ni escuchamos radio, en mi casa es como estar en una biblioteca, hay silencio. No es por la muerte de Cecilia, nosotras siempre nos manejamos así, no me gustan las redes sociales tampoco, somos personas hermitañas y solitarias", comentó Gloria Romero, mamá de Cecilia.

"Ayer fui a hablar a fiscalía, pero lo de autopercibirse mujer por parte de César Sena no está en la causa y mientras no esté ahí eso no existe. Podríamos decir que era un yerno ideal, al principio no me caía bien pero atendía tanto a mi hija que después pensé que podían ser celos no más. Contaba historias de que fue muy pobre, de que la madre prefería ir al movimiento antes de estar con él, o que no tenía televisión... Contaba historias tristes", referenció.

Por el crimen está detenida Marcela Acueña y Emerenciano Sena, padres de César, el novio de Cecilia, quien también está preso, entre otros cómplices. Se trata de referentes de un grupo territorial políticamente ligado a Jorge Capitanich, actual gobernador de Chaco.

"Lo deja claro en la carta Marcela Acuña, que es una persecución política a los Sena, a quienes hicieron una trampa para matar una persona. Yo no le pego a Capitanich, la familia Sena es la que le pega, porque Acuña dijo que ellos son un equipo".

"El Chaco ya no quiere más matones. Qué pasa si los huesos no son de Cecilia, es porque hay otra persona muerta más, eso no parece una defensa. La gente no es pelotuda, sabe quién es la mano negra acá", apuntó Romero.

Por su parte, Mónica Cornialli, mamá de Fernando Francovich, también dialogó con Hugo Isaak para pedir justicia por su hijo.

"Un abrazo inmenso a Gloria, el único mensaje que nos queda a las mamás es no bajar los brazos, seguir luchando, desenmascarar a estos asesinos y mafiosos. Basta de derechos a los asesinos y que a las víctimas nos pisen la acabeza, estamos cansados de este sistema, no lo queremos. Basta de familia destruídas, de asesinatos, de personas desaparecidas. Es contra el poder de la gente miserable que no se merece nada", disparó.

"Es muy triste lo que estamos atravesando, es injusto y triste. Si laa gente que nos tiene que defender desde el primer día hubiese hecho algo, mi hijo estaría a salvo. Pero actúan con impunidad. No voy a parar hasta encontrar justicia".

"Mónica tiene razón. En el Chaco si te matan, vos tenes la culpa que te maten", replicó Gloria Romero. "Hay muchos otros casos, el viernes voy a estar en Capitán Solari apoyando a una familia que también busca justicia. Es difícil para toda familia, porque no se respeta la ley de víctimas"

La mamá de Cecilia explicó que puso una cuenta a disposición porque mucha gente de todo el país quiso colaborar con su lucha. "No es que yo esté pidiendo, no lo hago, pero hay gente que ya pasó por esto y quiere ayudar a comprar materiales por ejemplo. Podría no hacerlo público, pero me enseñaron que lo que no se muestra no está bien, yo lo hice público. La gente me está colaborando, sí, después me pegan a los partidos políticos, pero no, es la gente. Yo tengo que movilizarme, todo tiene un costo. Me están pegando con la política y yo jamás en la vida hice política, si hay algo que desprecio en la vida son los políticos".

