Iba a volver al ámbito privado, pero llamó CFK: Balangione explica su salto a la política

Tras seis años de gestión al mando del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), en el marco de una carrera dedicada por completo al ámbito judicial, Jaquelina Balangione decidió lanzarse a la política electoral como precandidata a diputada provincial, acompañando a la fórmula de Marcos Cleri y Alejandra Obeid para la Gobernación.

La ex funcionaria forma parte -en el tercer lugar- de la nómina que encabeza la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, secundada por el Jefe Regional de ANSES, Germán Bacarella.

"Yo culminé mi carrera judicial el 20 de abril y tenía pensado dedicarme nuevamente a la autoridad privada, pero me sentí comprometida a aportar desde otro lado. Después de haber dicho que no a varias propuestas, me llamó Florencia Carignano y me dijo que me necesitaban", contó la ex titular del SPPDP.

Además, destacó que "Florencia cuando me convocó invocó un aval y un pedido de Cristina Kirchner, y yo no pude decir que no. Y bueno, acá estoy, tratando de dar lo que mejor puedo, como lo hago siempre".

En tanto, Balangione planteó que "siempre se me vincula con la realidad penal, hice toda la carrera en ese ámbito, pero además me capacité en todas las materias, y el centro de mi vocación tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la vulnerabilidad social".

"Con una banca en la Cámara de Diputatos el horizonte a mi se me amplía muchísimo, yo pienso que para trabajar la vulnerabilidad social, se debe trabajar desde la misma manera con la productividad, para también trabajar contra la pobreza", manifestó la precandidata.

Escuchar también la nota completa: