Heinze no quiso hablar del VAR: "Cada vez que lo hago perjudican a mi equipo"

Este viernes, Newell's perdió 2 a 0 frente a Central Córdoba (SdE) en el estadio Madre de Ciudades por la 23ra fecha de la Liga Profesional. Gonzalo Goñi a los 26'PT y Lucas Gamba a 85'ST los goles del encuentro.

Después del partido, Gabriel Heinze habló en conferencia de prensa y se refirió al posible penal de Fabio Pereyra que el VAR no cobró. "Voy a probar no diciendo nada. Cada vez que lo hago siguen perjudicando a mi equipo. Posiblemente, esto sea algo personal conmigo. Otra explicación no le encuentro ya que la institución es un ejemplo”.

En cuanto a los goles de los santiagueños, el técnico manifestó que “la pelota parada está bien defendida y por una fortuna ellos convierten, en cambio el segundo gol sí puede ser un error, pero es más de lo que se jugaba en ese momento concreto del partido".

"Lo único que hay que hacer es empujar el balón porque llegamos a zonas muy cercanas al arco. La única manera de que tengamos de vuelta una alegría es ir por este camino. No me voy a engañar porque es verdad que se perdió, pero me gusta lo que hacen estos chicos” agregó.

Por último, con respecto a la estrategia que planeó para encarar el partido, explicó que "ellos jugaban con una línea de 5 y yo quería poner ese posicionamiento como siempre lo tratamos de hacer sabiendo que ellos atacaban con tres jugadores centralizados y quisimos correr ese riesgo".

"En el primer tiempo tuvimos las ocasiones y ellos hicieron un solo contragolpe que fue de pelota parada y después se controló bien. En el segundo tiempo quise poner a un jugador más ofensivo por Méndez” cerró.