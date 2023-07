"El Partido Inspirar busca combatir la corrupción", afirmó Edelvino Bodoira

El Partido Inspirar, que tiene al diputado provincial Juan Argañaraz, como principal impulsor, se sumó a la campaña electoral en toda la provincia. El rafaelino Edelvino Bodoira es el candidato a gobernador, y Mónica Schmutzle se postula para la intendencia.

"Mi hijo hace rato que milita en política, yo vengo de la profesión privada, pero lo ayudaba. Armaron un partido que se llama Inspirar que integra la Alianza Viva la Libertad, me propusieron para ser pre candidato a gobernador. He aceptado el desafío", comentó Bodoira.

Entre los motivos que lo impulsaron a sumarse, afirmó que "soy papá y abuelo, se me cruzó esta imagen de ver a mis nietas que se van al exterior, en Ezeiza. Me conmovió, no puede ser que en un país como el nuestro tengamos que acompañarlos para que se vayan, por eso hay que involucrarse".

"Es una particularidad muy especial, somos 47 millones de habitantes en un país que tiene capacidad para 500 o más. El argentino es una persona inteligente, parece mentira que estemos en esta situación", apuntó en diálogo con Carlos Delicia.

Entre los principales ejes, Bodoira afirmó que se debe atacar la "inmoralidad, la corrupción y la deshonestidad. Lo principal que tenemos que detectar que toda esta complejidad, la incertidumbre, la inseguridad, impuestos, el valor de las tasas de servicios, eso tiene a esto como causa".

"Un lema es sin corrupción no hay delincuencia. Siempre puede haber un poco pero eso estaría controlado por las normas y el derecho. Vamos a ser realistas, no toda la culpa es de los políticos, es por acción y omisión. Se planteó paz y orden, pero la cosa es alreves, el orden primero y la paz después, para poder conseguir la alegría, que necesita el pueblo argentino", apuntó.

Por último señaló que su espacio está intedrado por personas con "valores y principios, muy honestas, que decidieron participar".

