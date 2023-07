La Joaqui habló por primera vez de su salud tras dejar los escenarios

La Joaqui habló por primera vez de su salud mental luego de haber anunciado su baja de los escenarios. En ese entonces, la cantante había remarcado que sentía la necesidad de enfocarse solamente en sentirse mejor.

"Hola, vuelvo a subir la historia porque me había expresado un poquito mal, les quiero contar que me siento mucho mejor, estoy mejor, haciendo mucha terapia. Me vino bien haberme tomado este tiempo para descansar y estar conmigo misma, también con la familia", expresó, a corazón abierto, mirando hacia la cámara.

"Todo eso ayudó a que me sienta realmente mucho mejor. Les quiero agradecer por los muchos mensajitos lindos que me mandan, extraño un montón tocar para ustedes, ese intercambio hermoso de energía que tenemos, pero estoy trabajando muchísimo en mí misma para poder darles lo mejor. Les agradezco mucho por apoyarme y acompañarme siempre... Un día más es un día menos y pronto vamos a poder volver a vernos las caras otra vez", cerró La Joaqui, positiva.

¿La tercera en discordia entre More Rial y Alejandro Cipolla?

"¿Qué onda con tu abogado?", le preguntaron a Morena Rial en Instagram.

"Somos amigos. Aparte, vi que él se mensajea y manda fotos con una cantante de RKT muy famosa. Dos besitos porque tres es mucha plata", sentenció, picante.

