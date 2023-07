Aldana Cometti: "Nuestra meta es que nenas de ocho o diez años quieran y puedan jugar al fútbol”

La preparación para la Copa del Mundo femenino Australia y Nueva Zelanda 2023 está a punto de terminar. Este viernes 14 de julio, la selección argentina se despedirá ante su público en un amistoso contra Perú en el estadio Único de San Nicolás. El avance de la disciplina es una realidad y el marco será muy distinto al del duelo contra Uruguay en el Juan Gilberto Funes antes de viajar a Francia 2019.

“Queremos llevar el fútbol argentino a otra visión, otro punto de vista”, arrancó Aldana Cometti en charla con Infobae sobre el objetivo que tiene esta generación de futbolistas que sueña con hacer historia del otro lado del planeta. La defensora central de 27 años es una referente en su puesto y está lista para cambiar una vez más el paradigma: “Nuestra meta mayor es que la nena de ocho o diez años quiera jugar al fútbol, pueda jugar al fútbol y sepa que existe el fútbol femenino, que existe un Mundial, ser las referentes o representantes de esas niñas y que puedan decir: ‘Yo quiero eso’. Como cuando yo era chica, veía a Messi en Alemania 2006 y yo quería eso. Nunca tuve la posibilidad de ver a mujeres jugando. Darles esa posibilidad a las nenas más chicas, creo que va a ser el mayor logro que podemos obtener”. #SelecciónFemenina Todas las futbolistas de @Argentina recibieron su bandera y las palabras de apoyo de la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo. ¡A representar estos colores con mucho orgullo! 🇦🇷 📝 https://t.co/vkk3n0IGlx pic.twitter.com/EErEFCVXvi — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 11, 2023 Precisamente, respecto a la cobertura mediática del certamen, la capitana insistió: "Como nuestro objetivo, vuelvo a lo de antes, es llegar a esas niñas y mostrarles que el fútbol también es para mujeres, necesitamos la ayuda de la difusión de los medios ".

En cuanto a la preparación para este mundial, Cometti puntualizó: "El Mundial 2019 fue el punto de inflexión. Un nuevo capítulo. Gracias a eso se profesionaliza el fútbol en Argentina, muchas jugadoras no tienen que tener dos o tres trabajos para jugar al fútbol, está todo más organizado. No te digo que todo está al 100% pero está todo más ordenado. Tuvimos muchos amistosos, que antes del Mundial 2019 no tuvimos. Jugamos tres o cuatro y ahora contamos con capaz 15 partidos en este proceso mundialista".

"Hoy te puedo decir que gracias al Mundial de 2019 estamos mucho más preparadas por los amistosos, más competencias, más concentraciones. Hoy llegamos con más trabajo que es lo que no hubo en 2017" cerró.

