La lista de concejales del intendente De Grandis cerró la campaña con un acto repleto de militantes y vecinos

De cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el próximo domingo 16 de julio, la lista de candidatos a concejales del Intendente Carlos De Grandis, encabezada por Juan Manuel De Grandis, realizó esta noche el cierre de la campaña electoral en el marco de un multitudinario y fervoroso acto con militantes y vecinos, los concejales Maximiliano De Grandis, Walter García, Sonia Grassano, todo el equipo del gobierno municipal, y el actual y candidato a renovar la senaduría departamental de San Lorenzo, Armando “Pipi” Traferri.

La lista “Elijo Hacer” del frente “Juntos Avancemos” la integran además Joana Passoni, David Perazzo, Paula Sacco, Fernando Torrens (actual Secretario de Desarrollo Social) y Flavia Ferri.

Juan Manuel De Grandis pidió a la militancia que “el domingo tenemos que hacer explotar las urnas de votos”, y transmitir a los vecinos la historia de una ciudad que carecía en sus barrios de todos los servicios, y hoy se enorgullece tenerlos en un 100 por ciento, con obras de progreso e infraestructura. “La historia no hay que olvidarla nunca, hay que tener memoria para construir un mejor futuro”, señaló.

Además, expresó un enorme agradecimiento al Intendente: “Me dijo juntate con la gente, escucha a los vecinos. Me inculcó esa parte social que me hace estar las 24 horas con ellos, se lo voy a agradecer toda mi vida”, y a los empleados municipales. “Puerto es una familia. A Puerto hay que amarlo. Hay que tener sentido de pertenencia. Sino aparecen otros diciendo que van a cambiar la ciudad. La ciudad la cambiamos nosotros. Tres escuelas inauguramos, vamos a tener el primer Centro de Diagnóstico por Imágenes, vamos a hacer la mejor ciudad de la provincia”, y dijo que “los que estuvieron antes de De Grandis, atrasaron la ciudad 20 años”.

En tanto, el Intendente municipal llamó a acompañar la lista de Juan Manuel De Grandis como la de los candidatos Marcos Cleri, Alejandra Rodenas, Omar Perotti, Marcelo Lewandoski y Armando Traferri. “Este cariño que me transmiten, con este frío de hoy, es admirable. Muchos no se animan a armar un acto, pero nosotros siempre lo hicimos”, afirmó.

Dijo que “tengo un gran equipo, no podemos darnos el lujo de fracasar, somos un puñado y privilegiados de conducir los destinos de una ciudad”.

“A Pipi decirle que en las buenas y en las malas siempre se está al lado del amigo, ojalá todos los que nos acompañen lo acompañen a él porque ha hecho un trabajo enorme desde el Senado para el Departamento San Lorenzo”, indicó sobre Traferri.

Destacó su compromiso con su ciudad, sus ganas de seguir haciéndola crecer, y puntualizó que “mis antecesores se morían por disparar de acá al senado o a una diputación bancados por recursos los municipales”.

Le agradeció el apoyo a los gremios, a los municipales, al grupo “Las Incorrectas”, a la Cooperativa Portuaria y al sindicato “que nos brindaron el apoyo a nuestra lista de concejales”, y en especial a todos los trabajadores municipales de cada área.

“Hemos crecido mucho en infraestructura, con obras en todos los barrios, cuando en los barrios no había nada, ni pavimento, ni cloacas. Por eso, nuestros militantes tienen que salir con mucho orgullo a decirle a la gente que lo que prometimos allá en 2001 lo hemos cumplido con creces, porque la oposición no tiene un proyecto de ciudad como la gente. No crean que a la gente la van a convencer tan fácil”, señaló.

Dijo que hoy entregó un decreto por 120 millones para construir la escuela secundaria en San Sebastián, y adelantó: “Soñamos con gestiones para que haya una universidad o una ciudad universitaria”, demostrando su claro compromiso por brindar más educación a la ciudad.

“Agradecerles a la familia que siempre está, que ha sabido disimular este tiempo, a mi señora esposa, a mis hijos. Agradecerles a todos que han hecho tanto por mí. Si hay algo que me da fuerza que me retroalimenta, es el Grupo Despertar, mis amigos, son unos fenómenos de personas, enseñan día a día lo que es la vida, no caerse, han crecido enormemente”, manifestó.

Por su parte, recordó que “los que me diagnosticaron 6 meses en el gobierno municipal allá por 2001 se equivocaron feo, hace 22 años que estoy, y con muchas ganas de seguir”.

“El domingo hagamos un gran esfuerzo, transmitan que esta lista es importante, mantener la mayoría del Concejo es importante para poder seguir haciendo todo lo que hacemos, porque siempre nos votan en contra el presupuesto municipal y con ello el crecimiento que todos pueden ver. Lo que hemos hecho, lo pudimos hacer por tener mayoría. Sigamos así. Tenemos la convicción de seguir adelante, por eso les pido por esta lista de concejales, por Traferri, por Perotti, por Marcos Cleri, por Marcelo Lewandoski, que se comprometió a traer la base del 107 a Puerto. Si llegan, no se van a olvidar de Puerto General San Martín”, manifestó.

También agradeció al Ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, “porque gracias a él estamos ejecutando obras en los Caminos de la Producción por unos 400 millones de pesos”.

Para cerrar, De Grandis afirmó: “Lo mejor que me pasó en la vida fue mi familia y lo otro haber sido elegido por ustedes. Los quiero mucho, sigamos creyendo en este proyecto político y en esta lista”.