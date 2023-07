Imputaron por amenazas agravadas a la mujer que enviaba cartas a funcionarios y exconcejales

El legajo que dirige la fiscal Urquiza es por amenazas anónimas realizadas entre 2021 y el corriente año, a por lo menos dos funcionarias del gobierno provincial y dos exconcejales de la ciudad de Santa Fe.

Tras la audiencia, la fiscal María Laura Urquiza, expresó que "se le atribuyó recientemente a una señora la comisión de cuatro delitos, todos calificados como amenazas agravadas por haber sido anónimas y cometidas además contra personas que revisten o llevan adelante cargos públicos, tres de ellas durante el año 2021 y una reciente en el mes de julio del 2023".

"El modus operandi que llevó adelante esta persona es idéntico en las cuatro oportunidades, no hay una cuestión distintiva en la última de las intimidaciones. Las investigaciones que ya estaban en curso y que llevaron tiempo por las pericias realizadas sobre los materiales que contenían los sobres intimidatorios y también las pericias relativas a la caligrafía con el que eran escritos, hizo que se concrete una investigación más veloz sostenida por las idénticas evidencias ya colectadas y que ya se habían trabajado a lo largo de dos años", continuó agregando la fiscal Urquiza.

Sobre los motivos que movilizaron estas acciones por parte de la imputada, la fiscal del caso manifestó: "Los motivos que llevaron a esta persona a realizar estas amenazas son elementos que se tienen en cuenta para la investigación. Justamente, si bien se ha avanzado hasta poder detener a esta persona e individualizarla, esos elementos todavía se encuentran en curso de investigación y son parte de las diligencias posteriores que va a realizar la fiscalía revisando los elementos secuestros en el domicilio de la imputada, entre ellos papeles también escritos, y el teléfono celular de la misma, en donde seguramente podremos encontrar alguna relación entre estos hechos".

Finalmente, Urquiza subrayó: "Por el momento no está determinado ningún tipo de patología; no son las únicas denuncias que tienen contra la señora, sino que hay denuncias también que tienen que ver con contravenciones, en donde se puede a lo mejor visualizar a prima facie alguna patología que seguramente va a tener que ser determinada si existe o no por el personal idóneo para eso y seguramente la fiscalía solicitará a las juntas médicas respectivas para evaluar la imputabilidad o no de esta persona".