Crítica: Misión Imposible - Sentencia mortal Parte 1. ¿La peor de la saga?

* Por Nicolás Largeaud

“Misión Imposible - Sentencia mortal Parte 1” es la séptima entrega de la franquicia, y lamentablemente no es una mejora con respecto a su predecesora, Misión Imposible - Fallout. La película está protagonizada por Tom Cruise como Ethan Hunt, un agente de la Fuerza Misión Imposible (FMI) que debe detener a un peligroso villano de robar un arma poderosa.

La película está llena de acción, suspenso y escaso humor a comparación de sus precuelas. Los efectos especiales son impresionantes, y las secuencias de acción están a la altura del resto de la franquicia. Tom Cruise sigue excelente como Hunt, y el resto del elenco también está muy bien, pero en este caso son muchos los actores que intervienen desviando la atención de la historia principal.

La película no es perfecta, la trama es un poco predecible sobre todo el final que es anticipado en la primera escena, esto no es de mucho agrado teniendo en cuenta que la película dura casi 3 horas y ya desde el minuto cero sabemos cómo va a terminar.

La dirección de fotografía durante los primeros minutos no es buena, utiliza un movimiento de cámara y el recurso de plano/contraplano saltando el eje que, más allá que en las anteriores versiones no se usó, en este caso no es visualmente agradable la manera en que se realizó; el resto de la película es excelente. Las escenas de acción están grabadas de manera impresionante como nos tienen acostumbrados. La banda sonora de la película también es excelente y es uno de los pilares fuerte que tiene. La música es emocionante y ayuda a crear un ambiente de suspenso y tensión.

Las actuaciones de la película son sólidas, y aunque el trabajo Tom Cruise se pierda entre tantos personajes secundarios, es excelente como Ethan Hunt y vale el reconocimiento de mantener el mismo estilo después de casi 30 años.

La dirección de la película no está mal, es efectiva. Christopher McQuarrie logra mantener el ritmo de la película y crea algunas escenas de acción emocionantes a pesar de lo enredado del guion que, aunque sea sólido redunda en un casi sin fin e idénticos giros narrativos (acción/conflicto, acción/conflicto, acción/conflicto, ect.). La trama es interesante, la idea logra plasmar en la pantalla un acontecimiento actual mundial, el miedo a lo que la IA (Inteligencia Artificial) pueda hacer si logra identidad propia.

Acá dejo algunos puntos positivos y negativos de la película:

Puntos positivos:

Algunas de las secuencias de acción son algunas de las mejores de la franquicia.

Los efectos especiales son impresionantes.

Tom Cruise es excelente como Ethan Hunt.

El resto del elenco también está bien.

Puntos negativos:

La trama es un poco predecible.

Algunas de las subtramas no son muy interesantes.

La película es larga y solo termina siendo la mitad de una más extensa.

“Misión Imposible - Sentencia mortal Parte 1” es, al fin y al cabo, una película llevadera y en algunas escenas incluso emocionante que seguramente va a sorprender a los fanáticos de la franquicia. La película no es perfecta, pero tiene mucho que ofrecer en términos de acción, y suspenso.

Mi puntaje es: 3 de 5

* Crítico de cine en Cadena OH!

Escuchar también la nota completa: