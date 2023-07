Aldo Abram: "Necesitamos renegociar con el FMI para no caer en un crisis mayor"

La inflación del 6 por ciento de junio representó una leve baja pero sigue siendo un índice que genera preocupación. Los aumentos continúan y el peso pierde valor ante la suba del dólar, en el marco de una renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Los únicos que no aprenden de los errores del pasado son los gobiernos, hacen las mismas cosas. Este cepo, que si seguimos manteniéndolo nos va a llevar a un estallido, es el número 23. Los que se intentaron mantener en el pasado, nos llevaron a quiebras del Banco Central e hiperinflaciones. Ahora estamos con un nuevo cepo. Eso demuestra que tenemos una gran dificultad de aquellos que están en la política, los funcionarios y del Banco Central de aprender de los errores del pasado", comentó el economista Aldo Abram.

"Hemos seguido el rumbo a una crisis moderada, los que hemos vivido crisis anteriores, sabemos lo que son los contextos más duros. Pudo haber pasado esto, pero no pasó. Vamos mal pero no tan mal, esperemos llegar así hasta las elecciones".

Según el entrevistado, las PASO a nivel nacional serán un indicador de la futura presidencia de la Nación y, contrario a lo que se piensa, cuanto mejor le vaya a la oposición en las elecciones, no se va a precipitar la crisis.

"Todo el mundo apuesta a un cambio de rumbo y eso sólo va a ocurrir si gana la oposición. Cuando mejor le vaya a la oposición va a tener más legisladores también. Todo lo que señale a esta posibilidad de hacer las reformas necesarias va a jugar a favor de que esta crisis se modere", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Acuerdo con el FMI

"El ministro de Economía dice que se va a cerrar el acuerdo con el FMI, pero no se concreta. Si no tenemos una negociación exitosa estamos al borde del precipicio, nos caemos. Ante esta perspectiva, las dudas que se generan... Todo empeora. Si no tenemos esos fondos para fortalecer al Banco Central, que está quebrado, y nuestra moneda, estamos en un problema gravísimo", detalló.

"Hay que rezar para que este plan aguantar aguante. Había tratativas para que aporte el fondeo el gobierno de China. Pero necesitamos dólares, no sólo yuanes, y eso debería venir de la mano de la negociación con el FMI", dijo por último.

