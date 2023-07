Santiago Grassi volverá a competir en Argentina: "Me siento fuerte en el agua"

El nadador santafesino Santiago Grassi se prepara para volver al país y competir en un torneo metropolitano que se desarrollará en Buenos Aires.

"Ahora estoy en Estados Unidos. El martes de la semana que viene estoy viajando y el miércoles estaría en Santa Fe. A fin de mes, del 27 al 29 estaré en Buenos Aires, en un torneo metropolitano. Es el último clasificatorio al Panamericano. Voy a aprovechar para competir, divertirme, ver cómo está resultando la nueva etapa mía de entrenamiento. Estoy contento de volver a nadar en Argentina, hace años que no estoy allá", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

El deportista está probando una nueva forma de prepararse. Pasó de entrenar 10 sesiones semanales haciendo doble turno con un equipo en la universidad, es decir, nadando mucho, a quitar cantidad y sumar calidad.

"Priorizo dormir y comer bien, trabajando la elongación, trabajando el aspecto mental con un mental coach,hago yoga también... Estoy en mi mejor momento física y mentalmente. En el agua es difícil, con tantos años de entrenamiento estoy nadando muy poco. Quiero ver cómo me resulta este entrenamiento. Me siento increíble en el agua, me siento fuerte, rápido. Va a ser muy buen torneo. Estoy con muchas ganas de competir, como cuando era un niño", dijo por último.

