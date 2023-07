Peones de taxis apoyan que la tarifa se reajuste mensualmente

Ante un contexto inflacionario que parecería no detenerse, los titulares de taxis plantearon la posibilidad de que los aumentos de las tarifas se den de manera mensual y no trimestral como ocurre actualmente.

De esta manera los precios tendrían un desfasaje menor y el impacto en los bolsillos de los usuarios sería más gradual. En esa misma línea se expresaron desde el Sindicato de Peones de Taxis, y aseguraron que se trata de una idea muy acertada, que evitaría quedar por detrás de la inflación.

"A mí me parece que eso es una idea muy acertada, es muy lógica, el impacto que puede tener una actualización de tarifa cada tres meses, no es lo mismo si uno gradualmente la va renovando", destacó Horacio Yanotti secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario.

El proyecto de la Asociación de Taxis Independientes (ATI) haría que no sea tan desfasada dicha actualización. "Evitaría quedar por detrás de la inflación. Cuando es cada 3 o 4 meses solemos decir que tenemos un desfasaje de un 70%.

El costo operativo actual de la actividad se incrementó un 70%, pero cuando vamos al Concejo nos dan un 35%, ahora ese 35% que falta va a repercutir en el servicio de la actividad.

El dueño del taxi no puede renovar la unidad, no puede tenerla en condiciones, al trabajador no se lo registra como corresponde y ahí surgen los recibos de sueldos de media jornada, los cubre franco, donde no se cobra vacaciones y eso ha generado la pérdida de muchas fuentes de trabajo", concluyó.

UBER EN ROSARIO

En cuanto a la posibilidad de que Uber acapare el mercado como lo hizo en Capital Federal, Yanotti explicó que, "las empresas de Radio Taxi locales que son las mejores del país, se actualizaron, formaron el MoviTaxi con una legislación local que ya lleva casi 4 años. ordenanza del concejal Eduardo Toniolli fue muy importante y contribuyó para lo que hoy es el MoviTaxi".

"Este mecanismo frenó bastante el tema de Uber, el desarrollo que podría haber tenido en Rosario. Le hizo una competencia firme, el servicio del MoviTaxi hoy es excelente. Hay mucha gente que lo utiliza, pero también está la persona que bombardeada con tanta publicidad y con ese deseo de tener algo mejor, opta por Uber", concluyó el dirigente gremial.