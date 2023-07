Perotti se impuso en la categoría Diputados y Granata fue la segunda más votada

La lista que encabeza Omar Perotti de Juntos Avancemos, para el rubro diputados provinciales, logró el 53,29% de los votos en su interna y sacó más de 60 mil votos ante Amalia Granta, la segunda más votada en toda la provincia y que sorprendió nuevamente con un importante caudal electoral.

Para esta categoría la tendencia fue distinta a lo que ocurrió entre los precandidatos a gobernadores, donde Maximiliano Pullaro de Unidos Para Cambiar Santa Fe se impuso por amplio margen de votos, superando a su competidora de interna, Carolina Losada, y a Marcelo Lewandowski de Juntos Avancemos.

El tercer puesto se lo disputan Clara García y José Corral, miembros de la interna de Unidos Para Cambiar Santa Fe. Con el 98,69% de las mesas escrutadas Clara García, asoma con una leve ventaja al cosechar 150.387 votos contra 148.772 del ex intendente de Santa Fe.

Entre los precandidatos de partidos por fuera de las dos grandes alianzas que superaron la instancia de Paso, aparecen: Carlos Del Frade (Frente Amplio Para la Soberanía), Juan Argañaraz y Mauro Piva (Viva la Libertad). Por su parte, Jimena Sosa y Franco Casasola del Frente de Izquierda Unidad no pudieron superar el umbral para llegar a las generales.

Granata, la segunda más votada

Granata logró recuperar la buena performance cosechada durante 2019, cuando sorprendió con 146 mil votos, y que no logró sostener en 2021 cuando se presentó como precandidata a senadora nacional junto a Federico Angelini y terminaron derrotados en la interna.

Este domingo por la noche fue la primera en referirse públicamente a los resultados parciales y agradeció el respaldo del electorado santafesino. “Gracias a todos los que nos acompañaron y confiaron en nosotros!! Hoy miles de santafesinos le dijeron basta a la casta política”, publicó en su cuenta de twitter.

A su vez, agregó: “Tenemos claro lo que representamos. Proponemos soluciones a los temas que la casta política no trata: la falta de educación, la pasividad ante la inseguridad, la pobreza, los vulnerables y la situación de los niños que, lamentablemente, a la política no les importa porque no votan. Esto recién empieza”.

Boleta con peso

La boleta de diputados fue quizás la que contó con mayor cantidad de figuras de renombre en cada uno de los partidos. De hecho el gobernador decidió encabezar su propia lista, algo que hicieron en su momento Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.

En las próximas generales está en juego la renovación completa de la Cámara de Diputados. Se trata nada más y nada menos que de 50 bancas y el que obtenga la mayoría de votos se quedará con 28. El resto se distribuirá por porcentaje de votos.

Aquellos candidatos que no compiten en interna y que pretenden superar la instancia de Paso tuvieron que superar el piso del 1,5% sobre el total de votos del padrón. Quienes compitieron dentro de alianzas electorales tuvieron que superar ese mismo porcentaje, pero sobre el total de votos válidos emitidos.