Docentes participaron de una capacitación sobre consumos problemáticos

En el marco del Plan Cuidar, se llevó a cabo una jornada dirigida a docentes y directivos de escuelas secundarias de la ciudad en materia de consumos problemáticos. El encuentro, organizado por la Agencia local de prevención y abordajes de consumos problemáticos, tuvo lugar el pasado martes por la tarde en el SUM del Centro Muncicipal Distrito Sur Rosa Ziperovich con el propósito de otorgar a las y los asistentes herramientas para trabajar la problemática.

Esta jornada de formación y reflexión surgió de las mesas de trabajo que se realizaron con el Distrito Sur, así como de la «Expo Educativa» que también se llevó adelante en el centro distrital, actividades de las que la agencia estuvo participando. En contacto con las y los docentes surgió la necesidad de empezar a trabajar para que puedan tener recursos para el abordaje y acompañamiento de situaciones de consumo que las y los jóvenes están transitando dentro del ámbito educativo.

En este sentido, la directora de la Agencia local, Sofía Medun, comentó: “La idea es poder hacer un primer diagnóstico de cuáles son las situaciones que se encuentran en lo cotidiano, para que nos puedan dar insumos para seguir pensando, y que también puedan ellos llevarse distintas herramientas para lo cotidiano y conocer las posibilidades que ofrece la agencia, como talleres de prevención en escuelas. Queremos trabajar con los jóvenes y también con los docentes así contemplamos a toda la comunidad escolar, y que también tomen contacto con los dispositivos específicos de la agencia por si hay casos que desbordan a la institución educativa, que sepan que hay espacios que tiene el municipio que trabajan, acompañan y abordan las situaciones de consumo".

Las docentes

Zulema es docente de una escuela de nocturna para jóvenes y adultos de zona sur y fue una de las asistentes a la jornada. "Trabajé solamente en dos escuelas, en una época donde estaban los bunker y era más feo todavía. Me parece que estos encuentros son positivos, porque empezás a abrir y a visibilizar la problemática, la situación de los chicos, que se conoce cuando uno conversa con los compañeros y en los cursos. Si hubiera un seguimiento de estos encuentros estaría bueno, para que no siempre quedemos en lo mismo. A mí me faltan siete años y me jubilo, y siempre somos las mismas que estamos remando. Creo que está bueno compartir, que todos estemos en la misma situación, así no estamos tan solos”, remarcó al destacar la iniciativa.

Patricia es vicedirectora en una escuela de la zona, y en el marco del encuentro, expresó: “Entiendo que los consumos problemáticos solamente pueden abordarse a partir de un trabajo en red donde cada uno de los participantes tiene un rol, pero a la vez entre cada uno se acompañan y se sostienen porque solo no se puede. Me parece que los encuentros tienen que continuar, se tienen que armar mesas de trabajo, donde se puedan articular con los centros de salud, asistentes sociales, gente de promoción, porque el abordaje del chico que consume no es el abordaje de él solo sino del contexto familiar".

La Agencia Local en territorio

La Agencia local de prevención y abordajes de consumos problemáticos cuenta con diversos dispositivos en territorio: el DTC (Dispositivo Territorial Comunitario, ex DIAT, en distrito Oeste), trabajo articulado entre Aprecod, Sedronar y Municipalidad; La Estación (distritos Sur y Centro), y la Casa Martínez Estrada (Noroeste), el espacio de La Cerámica (Norte), donde funciona también un Centro Cuidar. Además, en septiembre quedará habilitado otro espacio en La Sexta (Centro), en obras en un terreno de la UNR, donde se trabajará en conjunto con la universidad.

Cabe recordar que la sede central, que funciona en el Galpón de las Juventudes, cuenta con un espacio de orientación permanente, como lugar de primera escucha para una vinculación con los otros dispositivos de la red.