Rossi tras la derrota del oficialismo en Santa Fe: "Tenemos la responsabilidad de dar vuelta la página"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se refirió a la categórica derrota de su precandidato a gobernador en Santa Fe, el diputado provincial Leandro Busatto, en la interna oficialista y luego del triunfo de Juntos por el Cambio en la PASO. "Tenemos la responsabilidad de dar vuelta la página, tomar nota, y mirar hacia adelante", remarcó.

"Ni cuando ganamos ni cuando los resultados no nos fueron favorables me han escuchado decir que el mérito o la lógica del resultado tienen que ver con las políticas nacionales. He dicho y he sido muy prudente de que no hay que sacar conclusiones y menos aún cuestiones anticipadas o linealmente transportadas de elecciones provinciales a nacionales", señaló.

El exlegislador enfatizó además que se trató de una elección "fuertemente provincializada", y evitó hablar de responsabilidades respecto a los resultados de los comicios. Además, descartó que el resultado provincial se reflejará a nivel nacional.

"No hablo de responsabilidades, es una primera elección y habrá una segunda que vamos a tener en el mes de septiembre, antes las las nacionales. Tenemos la responsabilidad y la obligación de dar vuelta la página, tomar nota de lo que haya que tomar nota, y de mirar hacia adelante", remarcó.

Por último, Rossi aseguró que es optimista" y planteó que el peronismo "debe tomar nota y trabajar y poner el esfuerzo necesario". "Vamos a trabajar fuertemente para las dos elecciones", indicó.