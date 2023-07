Facundo Farías: está frenada la negociación con Inter Miami porque el contrato no era el acordado

Desde la semana pasada, el único tema que circula en el Mundo Colón es la transferencia de Facundo Farías al Inter Miami. El viernes pasado se confirmó el acuerdo de palabra entre ambos clubes por el 100% del pase.

Leer más Confirmado: Facundo Farias jugará en Inter Miami

No obstante, el mismo jugador reconoció ayer luego de la derrota frente a Argentinos Juniors que "todavía no firmé nada, ojalá se dé lo antes posible". Esto quiere decir que la transferencia no está cerrada.

Sumado a las palabras de la Joya, este martes los dirigentes y el representante se reunieron para firmar los papeles. Sin embargo, los altos mandos apuntaron que en el contrato no figuraba lo que previamente habían pactado.

Según la información que pudo recolectar Sin Mordaza, la dirigencia Rojinegra sostiene que en lo escrito no incluían una suma de dinero que debía recibir el club y, además, había gastos estipulados que el Sabalero no debía hacerse cargo.

Por lo tanto, todavía no llegaron a un acuerdo y la negociación sigue. Mañana volverán a reunirse para intentar un acercamiento de las partes y cerrar la transferencia.