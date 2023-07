A 29 años de la bomba en la AMIA: "Fue un atentado contra todo el pueblo argentino"

Este 18 de julio se cumplen 29 años del atentado que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un hecho que se cobró la vida de 85 personas asesinadas y donde hubo más de 300 heridos cuando una bomba estalló en la sede, ubicada en la calle Pasteur 633, del barrio de Once.

"Estaba en Buenos Aires, había ido con mi familia. Estábamos desayunando en el hotel, pensábamos ir a Once por otro tema. En ese momento ocurrió la explosión y tuve la oportunidad de ir a tratar de ayudar. Me acerqué", comentó Horacio Roitman, responsable de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) de Santa Fe.

Respecto al pedido de justicia, el entrevistado afirmó que "lamentablemente no pasó nada diferente. El presidente de la AMIA lo manifestó en su discurso, el fiscal encargado de la causa practicamente fue irrelevante durante este período y el juzgado que tiene a su cargo la causa, no tiene juez designado. La justicia tiene mucho que explicar de todo lo que ha pasado y lo que no se ha hecho. Imputó a cinco iraníes y miembros de Hezbollah, pero desde ahí no se hizo mucho", replicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Se avanzó algo este año, muy poco, en otro aspecto que es la toma de consciencia de que es un atentado a todo el pueblo argentino no sólo a la comunidad judía. Hubo una declaración, si bien tarde, declarar el 18 de julio como día de duelo nacional es un pasito. La justicia como los órganos legislativos y ejecutivos tiene mucho que explicar por qué estamos a 29 años de la tragedia sin justicia", dijo por último.

Escuchar también audio completo: