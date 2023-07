Presentación de la Corrida "Dia del Amigo"

En la mañana de este martes 18 de julio en la sala de la Municipalidad de Reconquista y en conferencia de prensa, se realizó el Lanzamiento Oficial de la competencia pedestre "Día del Amigo", a realizarse este próximo sábado 22 de julio desde las 15:30 horas.

Estuvieron presentes en la mesa de oradores el Intendente de la ciudad de Reconquista Dr. Amadeo Enrique Vallejos, el Subsecretario de Deportes Prof. Javier Machado, en representación de la organización, uno de los propietarios del Bar Bien Almacen, Emiliano Romero, organizadores de la carrera, y la referente de la Agrupación "Tribu Entrenamiento" Belén Romero.

El evento tendrá epicentro en 9 de Julio Nº 602 (esquina Iturraspe) y la modalidad será de carácter "Recreativo-Participativo" en las distancias 6K y 3K.

Será una corrida diferente al resto, para festejar el día del amigo en forma saludable y con un brindis en la llegada, muchas sorpresas y música para pasar un momento único e irrepetible.

Al llegar esperarán a los atletas con frutas y refrigerios, y habrá remeras para los primeros 100 inscriptos.

Habrá cuatro categorías, 6K no competitiva y 3K no competitiva con un costo de inscripción de 2500 pesos y 6K no competitiva (c/cuellera y 3K no competitiva (c/ cuellera) con inscripción de 2000 pesos.

Cierre de inscripción on line: jueves 20 de julio a las 00:00 hs.

El recorrido de los 6K será el siguiente: Por 9 de Julio hacia el sur, Bv. España, Belgrano, Bv. Lobato, Ludueña, Bv. España, Roca hacia el norte, Mitre hasta San Martín, retome por San Martín, Mitre, Obligado hasta Ley 1420, retome por Ley 1420, otra vez Obligado hacia el norte, Moreno, San Lorenzo, Alvear, 9 de Julio y llegada a Iturraspe.

Los partcipantes de los 3K doblarán a la izquierda en 9 de Julio y Freyre y a partir de allí completarán el mismo recorrido que los 6K.