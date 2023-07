Robaron una tradicional heladería en barrio Constituyentes

"No es la primera vez, es como en toda la ciudad. Creo que es una consecuencia de un montón de cosas, no debe ser muy fácil solucionarlo y no se le puede echar la culpa a nadie. La Policía también tiene que tener un acompañamiento jurídico y estos son delitos excarcelables", dijo el comerciante tras sufrir el hecho de inseguridad.

Contó que los delincuentes "se llevaron cosas de poco valor, es más el daño y el sentir que te invaden". "La empresa tiene 53 años de antigüedad. Te rompen las cosas y tenés que tener un buen seguro y pasar el mal momento. Entre los delitos, prefiero que rompan un vidrio y no que vengan a asaltarme", agregó.

La inseguridad es moneda corriente en el barrio. "En estas dos cuadras hay tres heladerías y todas fueron robadas. De acá no se van a llevar nada de valor, algún pequeño electrodoméstico, una tostadora, una waflera, o una cafetera moderna. Este año me robaron dos veces, pero en este local hubo cinco o seis de este tipo de robos de rotura de vidrios a la noche y en el local que tenemos que en Av. General Paz y J. M. Zuviria también, varias veces. Es siempre lo mismo, son personas jóvenes", expresó Mario.