Rodríguez Larreta y Morales presentaron en Rosario sus propuestas en seguridad

La fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales presentó su plan de seguridad junto al candidato a gobernador por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En un acto llevado a cabo en la ciudad, Rodríguez Larreta enunció catorce propuestas que llevará a cabo en caso de ser gobierno a partir del 10 de diciembre.

Entre otras, el actual jefe de Gobierno porteño destacó que enviará al ejército a la frontera para liberar 10 mil gendarmes; creará un grupo de élite; llevará adelante la Ley de Extinción de Dominio e impulsará un Nuevo Código Penal.

“Eligieron la experiencia, la gestión, la trayectoria y los resultados que Maxi mostró cuando fue responsable de la seguridad acá en la provincia de Santa Fe. Es una gran cosa para todos los santafesinos, para todos los rosarinos, que Maxi sea el gobernador y que Gisela sea la vicegobernadora. No tengan duda que vamos a trabajar juntos. No tengan duda que van a ganar la elección en septiembre y el compromiso que tomamos hoy lo empezamos a trabajar al otro día”, dijo.

“Por eso vinimos hoy con Gerardo acá a Rosario. Rosario, la casa de Messi, el Monumento, el negro Fontanarrosa, el Parque Independencia, Newell’s y Central, esa historia de esta ciudad donde gracias al trabajo tenemos el polo agroindustrial más grande del mundo. Eso es Rosario, pero la contracara que también hoy es sinónimo de tragedia, de miedo. Rosario es el ejemplo de lo que una ciudad sufre cuando el Gobierno Nacional, cuando el gobierno provincial los abandona, cuando dejaron avanzar las mafias de la droga. Y aunque a uno personalmente puede afectar directamente o no, la violencia nos va matando de a poco. El miedo, el miedo nos va carcomiendo. El miedo no es vida. No vivís bien si esperás el colectivo a la mañana para ir a trabajar o para llevar a los chicos a la escuela con miedo. O si tenés hijos y no podés dormir hasta que no vuelvan a la noche de salir”, continuó.

En ese marco, Rodríguez Larreta destacó que junto a Morales su compromiso es que “a partir del 10 de diciembre las Fuerzas Federales trabajen codo a codo con la provincia para combatir al narco. Vamos a mandar al ejército a cuidar nuestra soberanía, a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas como si fuera un colador, como es hoy. Eso nos va a permitir liberar a los gendarmes, calculamos más o menos 10.000 gendarmes, que vamos a poder enviar a las zonas más calientes de la droga”.

“Y como decía Maxi, vamos a reforzar la seguridad en los barrios más violentos con mucha presencia del Estado, en forma integral. Otro punto es que vamos a cuidar a los que nos cuidan. En eso vamos a hacer un acuerdo federal con todos los gobernadores para que los policías tengan el equipamiento necesario. Que tengan por lo menos un año de entrenamiento, aunque no crean, hay policías que están saliendo a la calle armados en la Argentina con 4 o con 6 meses, es una irresponsabilidad eso”, subrayó.

A su turno, el precandidato a vicepresidente de la Nación y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que “el domingo el pueblo de Santa Fe ha marcado un camino, que es el camino de la recuperación en términos de todos los problemas que tiene”. “Uno de ellos, el principal diría, en una provincia productiva que tan claramente ha definido Maxi el otro día, que tiene que ver con la inseguridad y el desafío por políticas de seguridad que requieren coraje, valor, equipos, decisiones, tecnología y la toma de decisiones para afrontarla. Maxi es la persona que tiene las agallas para afrontar este desafío. Y en ese contexto estamos muy contentos con Horacio porque también tenemos la misma decisión de encarar los grandes desafíos del país”, remarcó.

Por su parte, el precandidato a gobernador de Santa Fe y ex ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro afirmó: “Para nosotros es muy importante poder trabajar juntos aquí en Rosario, pero también en la capital provincial y en Rafaela, donde tenemos altos niveles de violencia y altos niveles de delito, que se combaten y que se resuelven trabajando mancomunadamente el Estado Nacional con el Estado Provincial y la Justicia Federal con la Justicia Provincial”.

“Nosotros tenemos muchos dolores en esta ciudad, que lamentablemente lo vemos todos los días en el aumento de la violencia y en el aumento del delito. Pero también construyendo políticas públicas, trabajando de manera mancomunada, vamos a lograr mantener o volver a niveles estables de seguridad pública, donde los rosarinos, donde los santafesinos puedan vivir con mayores niveles de tranquilidad”, insistió.