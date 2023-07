Argentino Foremny: "No existimos para la Unión Europea como país"

El Gobierno de la Nación calificó como un "hito fundamental" la nueva postura de la Unión Europea (UE), que en un acuerdo con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) reconoce a las Islas Malvinas como un "territorio en disputa" y ya no como un "territorio de ultramar europeo".

Sin embargo, lo que parecía un logro para la Argentina, se trataría de un gesto de formalidad por parte de los referentes políticos del continente europeo. Así lo consideró Argentino Foremny, un reconocido héroe de Malvinas, que dialogó en el programa "Todo al mediodía", conducido por Hugo Isaak en Cadena OH!, y sostuvo:"Hay que mirar lo decepcionante. Aunque hayan hecho una apreciación en el documento firmado, poco después lo desmintieron. Lo hicieron por una formalidad".

Además, el santafesino consideró: "Nosotros estamos en una situación con Malvinas, como país, en la que estamos perdiendo por goleada y nos dan un penal. Ya sabemos cómo va a terminar el partido. Nosotros frente a Gran Bretaña, a pesar de la intervención de la Unión Europea o las Naciones Unidas, no significa nada".

A su vez, crítico la posición del país a nivel internacional: "No tenemos relaciones internacionales desde hace años. Entonces quienes nos van a apoyar. Los europeos no nos van a apoyar ante Gran Bretaña. No tenemos respaldo de nada. Es solo un gesto de formalidad".

Por otra parte, señaló: "Lo peor de todo es que si eran importantes las islas para Gran Bretaña, ahora tienen una cuestión primordial en la repartición de la Antártida dentro de algunos años. La diplomacia de ellos es para generaciones futuras. Se trata de un punto de apoyo para reclamar su parte".

Por último, sentenció: "Nosotros no existimos para la Unión Europea como país".

