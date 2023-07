Elvio Cotterli: "Recuperamos la credibilidad en Laguna Paiva"

Elvio Cotterli, intendente de Laguna Paiva, fue el candidato más votado de la localidad, junto a su candidata a concejal, Yanina Catinot.

"Hemos obtenido un muy buen resultado, es producto de todo el trabajo que venimos haciendo con el equipo de trabajo. Estamos muy agradecidos a la confianza que una vez más entregó el ciudadano", comentó el mandatario al aire en Cadena OH!

"Esto no hace otra cosa que cargarnos de más responsabilidades y obligaciones, es un orgullo que nos hayan elegido. Tuvimos una gran diferencia respecto al segundo candidato", remarcó.

El Frente Partidario Paivense, con Cotterli a la cabeza y sin internas, sacó 3536 votos. Por su parte, el segundo más votado fue Ariel Tomatis, de Juntos Avancemos, sacó 2249.

"Acá hubo cosas fundamentales que hace muchos años que no se veía en la ciudad. Casi 40 cuadras de pavimento, la recuperación del balneario municipal, ciclovías, capitalización del municipio con máquinas, tractores, camiones. Esto fue valorado, la población comparó las gestiones y se dio cuenta que antes hay algo que no anduvo anteriormente, algo que no funcionó o no supieron", apuntó en diálogo con Hugo Isaak.

"Nosotros le dimos una impronta a la ciudad y hemos recuperado la credibilidad de la gente que es lo más importante. Recuperamos los servicios básicos y hoy la vara está muy alta. La gente lo sabe apreciar aunque tenemos grandes deudas, si hay un electorado que no nos elegió hay mucho que nos falta por hacer. Logramos muchas cosas, la transferencia de 220 hectáreas ferroviarias, y estamos diseñando un área industrial, que servirá para el despegue de nuestra ciudad. Esto es para albergar empresas y dejar de ser un municipio subsidiado como lo somos".

Servicio ferroviario

Por último, respecto al funcionamiento de los trenes, afirmó que el proyecto viene muy bien. "Días atrás la ministra Frana abrió los sobres de la licitación para la construcción de los tres ampliaderos que es lo que falta para prestar los servicios. De acuerdo a lo que hemos hablado con el gobernador y el ministerio de Transporte de la Nación, estaría para octubre".

