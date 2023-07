Newell's no tuvo una buena noche y perdió 2 a 1 frente a Boca

Este lunes, Newell's perdió por 2 a 1 frente a Boca Juniors en el estadio Alberto J. Armando por la 26ta fecha de la Liga Profesional. Valentín Barco a los 21'PT y Cristián Medina a los 46'ST convirtieron los goles del local, mientras que Jorge Recalde a los 92'ST descontó para la visita.

El equipo de Gabriel Heinze no supo resolver el planteo defensivo que llevaron adelante los de Jorge Almirón. A lo largo de los primeros cuarenta y cinco minutos, la Lepra estuvo impreciso y prácticamente no superó la mitad de la cancha. Por su parte, el Xeneize dominó la posesión del balón y aprovechó la única oportunidad que tuvo con el remate del Colo y la colaboración de Lucas Hoyos que no cubrió bien su palo.

GOL DE BOCA 🔵🟡 El Colo Barco sorprendió a todos, sacó un remate al arco y con ayuda de Hoyos, convirtió el 1-0 del Xeneize ante Newell's#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LNGGW9bWSb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2023

En el complemento, los locales sacaron del medio y marcaron el segundo tanto desde el vestuario con el cabezazo de Medina tras una excelsa asistencia de Barco. Obviamente, este gol fue un golpe duro para la moral del Rojinegro y la situación se hizo muy cuesta arriba.

SACÓ DEL MEDIO Y GOLAZO DE BOCA 🔵🟡 A los 16 segundos, Medina cabeceó tras un gran centro de Colo Barco y puso el 2-0 ante Newell's#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nq78nQjPxG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2023

Más allá de que adelantó sus líneas y tuvo mayor porcentaje de posesión de la pelota, el conjunto del Gringo no inquietó a Javier García. El descuento de Recalde en los últimos minutos solamente sirvió para la estadística.

Con este resultado, la Lepra terminó 17mo con 34 unidades. El próximo viernes a las 19:00hs recibirá a Talleres por la última fecha del certamen local.