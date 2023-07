Imputaron a dos jóvenes por el crimen de “Jimi” Altamirano

Dos jóvenes fueron imputados por el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, el músico que fue ejecutado con el solo objetivo de mandar un mensaje a un grupo antagónico. Según la investigación, si bien son células diferentes ambas responden a la banda de Los Monos.

El hecho ocurrió el 1 de febrero cuando “levantaron” a la víctima en un auto y lo llevaron hasta la puerta principal de la cancha de Newell´s donde la ejecutaron y dejaron un mensaje en su bolsillo para la banda rival. Por este crimen ya fue imputado como instigador Pablo Caminos.

Ahora dos subalternos corrieron la misma suerte. Se trata de un joven de 21 años que fue detenido en una casa de rehabilitación en Buenos Aires y otro que está detenido. Ambos fueron acusados de integrar la banda de Leandro Vilches y sindicados por varios homicidios, contó la fiscalía. Los dos quedaron presos preventivamente por el plazo de ley.

Para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra hace varios meses que dos células independientes pero que responden a la banda de Los Monos se vienen enfrentando, una de ellas maneja la barra brava del club del Parque y la otra le disputa poder y territorio.

Esta última está integrada por Pablo Nicolás Camino y le secundan como organizadores Antonela Victoria “Gorda Anto” Fernández, y su pareja Carlos “Gordo Emim” Olguin. Como integrantes de este grupo la fiscalía identificó a Daniel Mateo Bommer y Alexis Oscar Tato Romero quienes fueron imputados este lunes. También integran el grupo –según contaron en audiencia– Carlos Gregorio Viejo Bandido R., Axel C., William Axel M., Natividad F., Nadia Constanza “Coti” N., Carlos Tránsito G., Magalí Miriam A., Lucas Martín C., Ignacio Axel Nahuel N. y Agustina Génesis C. Elías J. y Anahí F., ambos menores de edad a la fecha de los hechos imputados.

Para los fiscales el objeto de la asociación ilícita encabezada por Camino fue organizar recursos humanos y materiales con el fin de ampliar su dominio y poder territorial para la comisión de negocios ilícitos en Barrio Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano para lo que se cometieron diversos delitos.

A la vez, este grupo le disputó a Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Damián “El Toro” Escobar una cuota de su poder en la dirección y administración de negocios ilícitos que este grupo criminal regenteaba, especialmente por su condición de referentes de barras bravas, con el conocimiento de las autoridades dirigenciales de la institución, entre otros, dijeron en la audiencia.

Explicaron que este grupo usufructúa el negocio de la venta ambulante en proximidades del estadio de Newell´s, el dinero obtenido a partir del estacionamiento público de vehículos en las inmediaciones del estadio, la organización de seguridad en eventos y espectáculos públicos del club y traslado de hinchas a otras provincias, entre otras actividades.

Los funcionarios explicaron que la organización comandada por Camino funcionó desde la cárcel de Rawson, entre noviembre del 2022 hasta marzo del 2023.