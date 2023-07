Heinze fue autocrítico con las decisiones que tomó frente a Boca: "El partido lo pierdo yo"

Este lunes, Newell's perdió por 2 a 1 frente a Boca Juniors en el estadio Alberto J. Armando por la 26ta fecha de la Liga Profesional. Valentín Barco a los 21'PT y Cristián Medina a los 46'ST convirtieron los goles del local, mientras que Jorge Recalde a los 92'ST descontó para la visita.

La Lepra no jugó un buen partido y el técnico fue autocrítico con las decisiones que tomó y la estrategia que utilizó: "El partido lo pierdo yo. Soy el máximo responsable y tengo los fundamentos para decirlo. No son los jugadores".

"Pido movimientos sobre movimientos que complica la resolución de los jugadores. Realicé algunas modificaciones y tomé decisiones en las que fallé" agregó.

Con respecto al nivel del equipo, el Gringo admitió: "El equipo no jugó como lo venía haciendo o como nos veníamos sintiendo".

"En el segundo hicimos mejor las cosas, pudimos cambiar algunos posicionamientos y los jugadores se sintieron más cómodos. Durante el primer tiempo Boca tuvo un mayor dominio que a mí no me gustaba" puntualizó.

Al final, acerca del gol anulado a Jorge Recalde, Heinze apuntó: "El día que tenga que decir algo lo diré. Hoy en día no me produce nada. Me acostumbré tanto a vivirlas que ya me acostumbré".