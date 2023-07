Docentes privados pedirán que se active la cláusula de actualización automática

El titular del gremio que nuclea a los docentes privados de Rosario (Sadop), Martín Lucero, adelantó que en la reapertura de la paritaria salarial le pedirán al gobierno provincial un 50% de incremento y una cláusula de actualización automática. Los docentes de ese sector tienen la expectativa de que la política salarial del segundo semestre les permita no perder contra la inflación.

De acuerdo a la firma del acta rubricada en marzo pasado, el llamado a paritarias debería ser el 31 de julio, aunque aún no hubo confirmaciones oficiales con respecto a esa reunión para volver a discutir salarios. Por lo pronto, el gremio docente ya comenzó a bosquejar un borrador para comparar lo que arrojará la inflación de julio respecto al último tramo de la paritaria.

Lucero adelantó que esperarán a que termine julio para tener un indicio de la inflación de este mes. Con el sueldo de julio, que se cobrará a principios de agosto, recibirán el último tramo del aumento acordado, que será del 8 por ciento.

En relación a las negociaciones, el representante gremial mencionó que si hacen un prorrateo de la inflación durante los primeros seis meses del año, el promedio es de un 8,5 por ciento. Por tanto, pedirán un aumento cercano al 50 por ciento con cláusula gatillo, similar a lo que pidieron a principios de año, lo cual resultó beneficioso para evitar una pérdida brusca del poder adquisitivo de los salarios.

El acuerdo salarial con los trabajadores provinciales consistió en un aumento del 40% para el primer semestre, dividido en tres tramos: 22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio. Debido a que la inflación superó el 32% previo al último tramo de la paritaria, el gobierno aplicó la cláusula gatillo, ajustando los salarios un 9%.

Los gremios docentes se sentarán a negociar con el nuevo ministro de Educación, Víctor Debloc, en lugar de Adriana Cantero, con quien hubo tensiones en las negociaciones anteriores. Lucero expresó que buscarán el consenso y esperan una mayor predisposición por parte del gobierno para llegar a un acuerdo lo más rápido posible y evitar conflictos. No obstante, si las condiciones no son favorables, no descartan tomar medidas de fuerza. Se espera que este año, con el escenario electoral y otras variables, las negociaciones puedan acercar posiciones y evitar conflictos prolongados.