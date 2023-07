Cerruti afirmó que "en la Argentina no hay hambre"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "en la Argentina no hay hambre" y cuestionó las versiones acerca de que el país atraviesa un proceso de crisis, debido a que "sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener" en una situación económica adversa.

"La Argentina estuvo en crisis en 2001, cuando gobernaban la Alianza y Patricia Bullrich. Ahí todos veíamos a la Argentina en crisis", apuntó Cerruti, quien reconoció que el país "tiene inflación y un problema con el dólar, pero sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener en crisis", según publicó hoy Noticias Argentinas.

En declaraciones radiales, la portavoz de la Presidencia cuestionó la forma en la que se mide la pobreza en la Argentina: "Voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico. Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado".

En esa línea, la funcionaria nacional indicó que "una cosa es alguien que no tiene para comer" y otra quien "no llega a fin de mes", pero sentenció: "En la Argentina no hay hambre".