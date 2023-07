Copa Argentina: horario confirmado para el partido de Central vs Chaco For Ever

A principios de julio se confirmó que Rosario Central enfrentará a Chaco For Ever el próximo miércoles 2 de agosto por los 16vos de final de la Copa Argentina. Este miércoles, la organización hizo oficial el horario del cotejo: será a partir de las 18:00. Todavía no definieron la sede del partido.

En esta edición del certamen federal, el Canalla goleó 4 a 1 a Central Norte en el Estadio Único de San Nicolás con goles Jaminton Campaz, Enzo Suraci (en contra), Facundo Mallo e Ismael Cortez. El tanto de los salteños lo convirtió Leandro Vella.

Por su parte, los chaqueños vencieron por penales a Sarmiento Junín después de empatar 0 a 0 en los noventa.

El conjunto auriazul quiere volver a pisar fuerte en la Copa Argentina. Desde el campeonato obtenido en 2018 no pudo superar los 16vos de final y este año busca cambiar la mala racha.