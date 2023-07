Mateo Retegui, presentado oficialmente como jugador del Genoa

Este miércoles, Mateo Retegui fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del club Genoa, equipo que regresa a la primera división del fútbol italiano.

Las redes sociales del Genoa anunciaron el arribo del exdelantero de Boca Juniors y Tigre con un video que muestra la firma de su contrato. Además, lo catalogaron como "el nuevo rey de la ciudad" en la campaña de marketing que tiene la ilustración del goleador oriundo de San Fernando en una carta de póker.

📝 Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29/04/1999, l’attaccante della Nazionale Italiana vanta 161 presenze e 47 reti nelle competizioni per club. Con la maglia azzurra ha messo a segno 2 reti in 3 presenze. Benvenuto in rossoblu,… pic.twitter.com/hixdQsRl3V

— Genoa CFC (@GenoaCFC) July 26, 2023