Rosario Central visita a Belgrano por la última fecha de la Liga Profesional

Este viernes a partir de las 19:00, Rosario Central visitará a Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi por la última fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Fernando Espinoza.

Luego del empate por 3 a 3 frente a River Plate el domingo pasado, el Canalla buscará un triunfo como visitante que le permita cortar la mala racha fuera del Gigante. Vale recordar que en esta condición la única victoria que tuvo fue en la fecha 8 frente a Huracán por 2 a 0.

En referencia al equipo, Miguel Ángel Russo no contará con Ignacio Malcorra y Kevin Ortiz, quienes presentaron molestias físicas durante la semana y el técnico prefirió no arriesgarlos. Por su parte, Jaminton Campaz tampoco fue convocado por llegar a la quinta amarilla y su lugar sería ocupado por Luciano Ferreyra.

La buena noticia es el regreso de Carlos Quintana. Cabe destacar que el jugador es uno de los mejores defensores de la Liga Profesional y es fundamental su presencia en el sector defensivo.

Por su parte, el Pirata cordobés viene en caída libre con una racha de cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos, en los cuales no convirtió ningún gol. Con el objetivo de cambiar el semblante, el técnico Guillermo Farré variará el sistema táctico, en el cual pasará de un 5-3-2 a un 4-4-2.

Probables formaciones

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Matías Moreno, Alejandro Rébola, Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Tomás Castro, Mariano Miño; Daniel Barrea, Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana; Damián Martínez, Agustín Toledo, Francis Mac Allister, Alan Rodríguez; Lautaro Giaccone, Luciano Ferreyra; Alejo Veliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Historial

Jugaron 44 veces

Central ganó 22

Belgrano triunfo 5

Empataron 17 veces

Dato: El partido más importante entre ambos fue la recordada promoción en el año 2009.