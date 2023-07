La Oficina de Empleo de Rafaela articula con más de 120 empresas de Rafaela

La Oficina de Empleo es una dependencia de la Municipalidad que se ubica en calle 9 de Julio 420 y atiende al público de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 13:00.

Bajo la órbita de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, desarrolla una serie de políticas públicas que tienen como finalidad brindar herramientas a la ciudadanía para que se pueda insertar en el mercado laboral.

Actualmente, trabaja en coordinación con más de 120 empresas de la ciudad, es decir que funciona como “el puente entre las personas que buscan trabajo y las empresas que lo demandan. Esta es una decisión y política pública implementada por el intendente Luis Castellano”, explicó el titular del área, Juan Ignacio Ruggia.

Por esta razón, el funcionario destacó “el nexo público – privado porque muchas veces, las personas están capacitadas y las empresas están buscando ese personal pero no se encuentran”.

Esto sucede por diferentes motivos, como por ejemplo, las personas no tienen acceso a todas las fuentes de búsqueda laboral, no tienen correctamente armado el currículum vitae, la formación con la que se cuenta no es la que demanda el mercado laboral.

140 Cursos de formación

En función de las causas mencionadas, desde la Oficina de Empleo se acompaña a los ciudadanos y ciudadanas a través de una serie de programas. “Están las capacitaciones para el oficio con dos grandes ámbitos: Uno la formación para el oficio propiamente dicho. La semana pasada largamos nueve cursos de formación para los cuales ya se ocuparon todos los cupos disponibles”, informó Ruggia.

A partir de esta gran demanda, se decidió lanzar una nueva convocatoria a partir de " la próxima semana en oficios tradicionales como construcción, albañilería, colocación de cerámicos, electricidad, carpintería, tornería, soldadura”.

Este año serán, en total, 140 cursos que se desarrollan en diversos ámbitos: “Universidades, vecinales, fundaciones, el municipio. Esto implican 100 millones de pesos con el pago a los docentes, becas a los alumnos y alumnas, y los insumos que se utilizan”.

Acompañamiento y emprendimiento

Juan Ignacio Ruggia contó que otro de los aspectos que se advirtieron es que “a la hora de la búsqueda de empleo, una de las necesidades que presentaban los jóvenes era el acompañamiento en cuestiones como el armado del CV, cómo presentarse a una entrevista laboral, respeto de normas en el lugar de trabajo”.

Para estos temas también hay cursos en funcionamiento cuyas inscripciones están abiertas para que quienes estén interesados, puedan adquirir estas competencias. Son Talleres de Orientación Laboral.

Más allá de la demandas presentada por las empresas, también se llevan adelante programas destinados a quienes deciden emprender. Para ellos, está la posibilidad de solicitar herramientas y créditos”.

Es importante aclarar que las distintas búsquedas laborales de las empresas e instituciones se publican semanalmente en las redes sociales de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación del municipio.

Público y gratuito

El Coordinador enfatizó la importancia de la vinculación entre los distintos estamentos del Estado para el sostenimiento de esta política pública: “Lo que hemos logrado en los años que la Oficina está en funcionamiento, fue con el aporte del Gobierno Nacional y del gobernador Omar Perotti en en la provincia.

“El objetivo final es que los ciudadanos y ciudadanas puedan ingresar al mercado laboral. Durante el año 2022, 600 personas que participaron de los cursos, obtuvieron un empleo. Este año ya van más de 400″, agregó.

Por último, remarcó que los cursos y talleres son “públicos y gratuitos para que todos pueden acceder. La única forma de hacerlo es trabajando conjuntamente Municipio, Provincia y Nación”.