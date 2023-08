Exigen al juez del concurso de Vicentin que no valide la propuesta de pago

El juez penal rosarino que investiga el concurso de la defaulteada Vicentin, Hernán Postma, sentenció este lunes que su par de Reconquista y quien lleva adelante el proceso concursal, Fabián Lorenzini, debe abstenerse “en forma urgente” de continuar con el tratamiento y la posible homologación de un acuerdo favorable al directorio de la empresa.

La objeción al posible acuerdo, presentado este lunes en un escrito por Postma, responde a que la propuesta bajo análisis dispone sobre activos cautelados mediante orden judicial el 11 de diciembre de 2020. Consideró que disponer de esos bienes, significaría violar la orden judicial, por lo que pidió “abstenerse en forma urgente de continuar con su tratamiento análisis u homologación”.

La decisión del magistrado, tiene que ver con que la propuesta de pago presentada por Vicentin, y que parecía camino a ser aceptada por buena parte de sus acreedores, contempla la liquidación de parte de sus activos, incluyendo plantas procesadores y participación accionaria, que se encuentran cautelados por la justicia. Fue el propio Postma quien en 2021 decidió cautelar todo los bienes para evitar un pasa manos hasta que se defina la causa penal.

El detalle del acuerdo dispone que Vicentín saic transfiera sus activos a los compradores que facilitarían el acuerdo: Viterra, Bunge y ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, que tiene a la Unión Agrícola de Avellaneda como uno de sus socios.

Si el Poder Judicial no avala la propuesta de pago de Vicentín, sus propietarios no tendrían más lugar a hacer uso del período de exclusividad. A partir de ese escenario, una de las opciones es el famoso salvataje o Cram Down, o bien (y como consideran desde la empresa) se conformaría la antesala a la quiebra.

En agosto el juez Lorenzini deberá definir sobre la oferta de pago y dictaminará como continúa la causa.