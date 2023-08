Wanda Nara confirmó su enfermedad

Hace dos semanas, Wanda Nara se sometió a una serie de estudios antes de partir a Turquía con su familia, a raíz de un malestar que se convirtió en el síntoma de una situación de salud que descubrió gracias a los médicos y ahora ella contó los dramáticos momentos que rodearon ese hecho.

En LAM, Ángel de Brito reveló que mantuvo chats con la conductora de MasterChef en el que ella le relató los pormenores de su internación y también de la reacción del personal médico ante la situación que afronta. “Entraban las enfermeras llorando y me abrazaban”, fue una de las frases más destacadas.

“No voy a contar todo, voy a contar solo lo más importante”, empezó diciendo el periodista antes de reproducir la charla que habían mantenido el día sábado y en la que ella le había confesado que estaba asimilando la situación.

“Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma”, aclaró De Brito, antes de contar qué se dijo en el intercambio.

“Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, dijo Ángel, que explicó que la conductora contará su verdad cuando vuelva a Buenos Aires y se sienta “más tranquila”.

Tras señalar que Wanda está más focalizada en su tratamiento y en su familia, con los que se instaló nuevamente en Turquía, Ángel señaló que “todos están en shock”. “Esa es la palabra que utilizó Wanda”, afirmó.

Asimismo, el periodista señaló que Wanda planea seguir con su tratamiento en Argentina, donde se siente muy contenida, pese a las filtraciones. “Wanda tuvo un médico de cabecera 15 años, cuando vivía en Italia, en Milán particularmente. Pero prefiere tratarse con los médicos argentinos. Y está muy conforme por cómo la trataron en la segunda institución a la que fue y es donde se detectó el tema de salud que tiene”, reveló.

“Me dijo: ‘Voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque Valentino está allá jugando en River’. Y me pone: ‘Las mamás queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar’”, leyó De Brito.

Asimismo, Wanda afirmó que Valentino está “bien, en shock, asimilando”, y que eso la llevó a afirmar que cuando el joven “pueda entender ella, quizá, pueda contarlo públicamente”. De Brito pasó ahí a la parte más dura del relato de Wanda, cuando se internó para realizarse sus primeros estudios.

“Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico”, dijo De Brito, sobre palabras de Wanda, que dijo no saber cómo se había filtrado la información a los medios.

“Obviamente, los médicos con cautela no le decían: ‘Tenés tal o cual cosa’. Porque querían ser específicos. De hecho, se hace los primeros estudios que son de sangre y que son los que dan los valores mal, y después va a Fundaleu, a otra institución, que es donde le empiezan a tratar con más rigurosidad. Y es donde empieza su tratamiento y la medicación”, agregó Ángel.

El conductor explicó que no había posibilidad de un diagnóstico para esa fecha, porque recién se lo informaron el último jueves. “Antes de ese resultado, me aclara Wanda, nunca le confirman a nadie. De esa manera trabaja la institución”, leyó.

“En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, leyó De Brito, que contó que la conductora de MasterChef movía sus influencias para saber la verdad, aunque los estudios todavía no estaban completos.

Fuente: Ciudad Magazine