Milei trató a Bullrich de bestia

Los comentarios de Patricia Bullrich sobre el manejo de las reservas y su propuesta de entrar al Banco Central con una cámara de televisión para mostrar que son inexistentes, generó una amplia repercusión en las redes sociales y en el ámbito político.

Como mencionan los críticos y economistas, las reservas no se encuentran almacenadas físicamente en una bóveda como se mostró en series de televisión como "La Casa de Papel". En realidad, las reservas son registros electrónicos que reflejan los activos en moneda extranjera y oro que posee el Banco Central para respaldar la moneda y la estabilidad financiera del país.

"Nuestro equipo económico va a presentar un modelo después que veamos cómo está el acuerdo con el Fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central", afirmó Bullrich.

"A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país", insistió Bullrich y amplió sobre su idea: "mostrar a la gente qué Banco Central te dejan".

"Pero no están las reservas ahí", le advirtieron dos de los periodistas de La Nación +, advirtiendo que cometía un error. Pero Bullrich insistió: "No están, no hay más, hay reservas negativas. Es importante que el pueblo argentino lo sepa".

Esta no es la primera vez que Bullrich enfrenta críticas por sus comentarios económicos, y se ha sugerido que se enfoque en otros temas en los cuales se sienta más cómoda.

Los dichos se viralizaron rápidamente y el que salió rápidamente a aprovecharse del nuevo tropiezo de Bullrich fue Javier Milei, que la trató de bestia: "Imagino que los 'liberales' de copetín saldrán a criticar tamaña bestialidad... no pará, que con los curros de la venta de patente de corso no se jode... Igual, la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios por lo que puede que no hayan notado el punto", se burló el candidato.