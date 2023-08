Gorosito no dio el visto bueno para la llegada de Juan Patiño a Colón

Desde que comenzó el mercado de pases, Colón se está moviendo fuerte para incorporar varios futbolistas. Ayer firmó contrato Alberto Espínola y en las próximas horas lo harán Rubén Botta y Damián Batallini.

Otro de los nombres que sonó con fuerza fue el de Juan Patiño, quien actualmente juega en Cerro Porteño. Hasta ayer, su llegada no se concretaba por la cantidad de extranjeros que hay en el club.

No obstante, Néstor Gorosito no dio el visto bueno y el paraguayo no llegará al Sabalero. Al parecer, Pipo no tuvo buenas referencias sobre el defensor.

Incluso, el técnico dialogó con radio AM 1080 de Paraguay sobre el posible arribo del jugador de 33 años y reconoció: "Lo de Patiño no; sí me interesaba Carlos Rolón pero fue a Ecuador. Estamos viendo tratar de liberar algunos cupos de extranjeros".